Двойняшкам из семьи Русаковых требуется ваша поддержка

— История семьи Русаковых уникальная. Родители ожидали появления двух дочек, а на одном из плановых УЗИ оказалось, что девочек будет три, — рассказали редакции Infopro54 в Благотворительном фонде «География добра». — И, вот, 26 февраля в день Собора святых Омской митрополии на свет появились 3 малышки — Валерия, Варвара и Маргарита Русаковы. Девочки родились раньше срока, на 26 неделе беременности, с общим весом всего 2555 грамм (770 гр., 875 гр., 910 гр. соответственно).

Сразу после рождения девочек забрали врачи, видеться с детьми родителям разрешали всего лишь 5 минут, 1 раз в неделю, и так два месяца.

Когда малышкам исполнился годик, двум из них, Маргарите и Варваре, был установлен диагноз ДЦП.

— В течение семи лет семья проводит большую работу по восстановлению и реабилитации детей: массажи, ЛФК, плавание, иппотерапия, регулярные реабилитации, ежедневные занятия в домашних условиях. Каждая реабилитация — это победа для девочек и большие достижения. И сейчас, для успешной динамики развития, малышкам Маргарите и Варваре требуется дорогостоящий курс реабилитации в детском реабилитационном центре «Шаг вперед. Томск», — рассказывают в фонде.

Стоимость курса: 440 775 рублей. Поддержать сбор средств на лечение девочек можно по ссылке.