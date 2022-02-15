Рекламодателям

Депутаты разобрались с долгами за аренду земли в Новосибирске

  • 15/02/2022, 09:45
Автор:
Новости Новосибирска
Похоже, тема с задолженностью ГК «Дискус» себя исчерпала. На повестку дня вышли новые вопросы, не менее горячие.

Сколько должны в рублях и производствах?

Депутаты горсовета Новосибирска на февральской сессии заслушали отчет об исполнении вступивших в законную силу судебных актов в отношении взыскания в пользу мэрии Новосибирска задолженности за аренду участков, а также об общем количестве должников по договорам аренды земельных участков и сумме задолженности.

Как отметил заместитель руководителя УФССП по Новосибирской области Федор Плесовских, в течение 2021 года в структурных подразделения управления в Новосибирске на исполнении находилось 501 исполнительное производство о взыскании арендных платежей в пользу мэрии на общую сумму более 850 млн рублей.

Новости Новосибирска

Отчет мэра Новосибирска прошел «без огонька»

В 2021 году структурными подразделениями управления окончены и прекращены 340 исполнительных производств на сумму более 343 млн рублей, из них с фактическим исполнение 220 млн рублей. В связи с невозможностью взыскания возвращены 16 исполнительных производств на сумму более 20 млн рублей. Переданы в ликвидационную комиссию в связи с признанием должника банкротом 38 производств на 65 млн. Прекращены 29 производств на сумму 22 млн рублей, из них в связи с исключением должников из ЕГРЮЛ — чуть более 3 млн рублей, в связи с заключением мировых соглашений — более 18 млн рублей.

— По результатам проведенной сверки с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города на исполнении в настоящее время находятся 277 производств о взыскании арендных платежей на общую сумму 676 млн рублей. Из которых 165 производств возбуждены в 2021 году, — подчеркнул Федор Плесовских.

О конкретных должниках, несмотря на вопросы депутатов, замглавы УФССП говорить отказался, сославшись на федеральное законодательство.

Глава департамента имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский сообщил, что общая сумма просроченной задолженности по договорам аренды земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года составляет 3,8 млрд рублей. В том числе 3,19 млрд по арендной плате и 615 млн пени.

— При этом нереальны к взысканию 2,1 млрд рублей. Основная доля или 86% в нереальной задолженности — это задолженность организаций банкротов — 1,8 млрд рублей. В том числе по расторгнутым договорам — почти 1 млрд и по действующим — около 800 млн рублей, — уточнил чиновник. — 246 млн составляет задолженность по неиспользованным земельным участкам в течение 3 лет. Участки у арендаторов изъяты, но вероятность взыскания этой задолженности крайне низка. Реальная к взысканию задолженность — 1,7 млрд рублей.

новости Новосибирска

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

Жигульский напомнил, что в 2019 году муниципалитету удалось остановить рост задолженности и снизить ее на 38 млн рублей. В 2020 году долги выросли, в том числе из-за сложной экономической ситуации — на 139 млн рублей, а в 2021 году снова снизились — на 265 млн рублей.

— За 2021 год направлены 543 досудебных уведомления на сумму 763 млн рублей, в суды направлены 367 исковых заявления на сумму 689 млн рублей, заключено 101 мировое соглашение на 347 млн рублей. При этом не исполнены 820 решений судов на 1,7 млрд рублей. Всего в результате проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города в минувшем году поступили 604 млн рублей, — пояснил Жигульский.

Разложили по полочкам

Ключевой причиной того, почему тема с долгами по арендным платежам была поднята на горсовете Новосибирска, стала задолженность ГК «Дискус». Уже несколько месяцев ряд депутатов и общественников акцентируют внимание на этой теме. Однако слона из мухи, похоже, не получилось. Так как тему по факту замяли и по «виновнику торжества» было всего несколько вопросов. Причем заданы они были не ему самому, а чиновнику мэрии и представителю УФССП. Так независимый депутат Ростислав Антонов поинтересовался, сколько арендных платежей взысканы с крупнейшего должника ГК «Дискус» — деньгами и зачетами.

Новости Новосибирска

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

— С момента моего прихода на должность — с 2014 по 2021 год включительно — ГК «Дискус» были начислены арендные платежи по 50 земельным участкам на общую сумму 1,8 млрд рублей. Оплачены компанией 1,166 млрд. Из них 300 млн рублей — взаимозачетом. По оставшимся суммам задолженности «Дискус» обращается к мэрии со встречными требованиями о компенсации неосновательного обогащения, которые мэрия понесла, пользуясь построенными компанией автодорогами и объектами инженерной инфраструктуры, — пояснил Георгий Жигульский. — На исполнении в управлении ФССП сейчас находятся исполнительные листы по ГК «Дискус» на 229 млн рублей. По 422 млн еще не предъявлены. 36 листов на сумму 70 млн рублей у нас отзывались, но потом снова были предъявлены. Сейчас у нас нет просроченных исполнительных листов, которые мы прощелкали и не предъявили. Если бы они были, то я бы уже сидел в тюрьме.

Впервые тему с долгами компании на горсовете публично прокомментировал собственник ГК «Дискус», депутат Алексей Джулай («Единая Россия»). Он подтвердил слова Жигульского: что с 2014 по 2021 год компании по аренде были начислены 1,7 млрд рублей, а на сегодняшний день уплачены 1,167 млрд. Разницу в 631 млн Джулай назвал виртуальной задолженностью. Он напомнил, что компания построила дороги в МЖК, стоимость которых оценщики обозначили в 395 млн рублей. В собственности застройщика также находится водовод оценочной стоимостью 345 млн рублей. Этим имуществом совокупной стоимостью 742 млн рублей муниципалитет пользуется уже более 10 лет.

Новости Новосибирска

Суд обязал мэрию Новосибирска заплатить застройщику за дороги

— Стоимость имущества, которое я передал муниципалитету, больше, чем виртуальная задолженность, — подчеркивает Алексей Джулай. — Причем в передаче дорог нет ничего нового. Мэрия уже выплачивала за дороги ГК «КПД-Газстрой» на «Чистой слободе» 37 млн рублей, ООО «Энергомонтаж» — 69 млн рублей. В инфраструктуру жилмассива, который строит ГК «Стрижи», вложены около 1,6 млрд рублей. Об этом все забыли. На МЖК и Южно-Чемском жилмассиве, где построены около 1,5 млн кв. м жилья, практически не было никаких вложений в инфраструктуру со стороны муниципалитета. Хотя это его обязанность, определенная законодательством. Но сегодня пользуются имуществом, построенным моей компанией, не рассчитываются со мной и почему-то с меня взыскивают деньги.

На этом спикер горсовета Дмитрий Асанцев прекратил февральскую сессию, которая длилась более 7 часов. Так что публичное обсуждение информации, предоставленной Алексеем Джулаем на сессии, не состоялось. По всей видимости, тема с задолженностью застройщика или интерес, который искусственно раздувался вокруг нее в чьих-то интересах, себя исчерпали.

Кстати, недавно суд отказал в удовлетворении иска ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» (Новосибирск) к мэрии Новосибирска. Застройщик планировал взыскать с муниципалитета затраты на строительство улицы Владимира Заровного, которая проходит через «Европейский берег». Сумма иска составляла 60,7 млн руб.

Новые истории

Зато сразу несколько депутатов пытались поднять тему с ситуацией вокруг ТК «Восток».

— Очень странная получается ситуация: у рядового гражданина за задолженность по штрафу в 500 рублей вы арестовываете счет, у организации-застройщика  с миллионными долгами в городской бюджет счета не арестовываются под предлогом социальной ответственности перед покупателями жилья, а в ТК «Восток», где семьи около 2000 сотрудников оказались без средств к существованию, вы закрываете. Почему такая избирательность в действиях? Если взыскать долги, то со всех без исключения. Если говорить про социальную ответственность, то тоже про всех, — заявил депутат горсовета Игорь Украинцев («Лига эффективности»).

Его поддержали Павел Горшков (КПРФ), Александр Бурмистров (КПРФ), Георгий Андреев (КПРФ), Сергей Трубников («Единая Россия») и Евгений Яковенко («Единая Россия»). Причем Бурмистров прямо поинтересовался у представителя УФССП: в чьих интересах действует служба в случае с ТК «Восток». Депутат в целом был крайне резок в высказываниях, что неоднократно подчеркнул спикер горсовета Дмитрий Асанцев.  Не исключено, что после этой сессии Бурмистров получит еще один иск о защите репутации.

Федор Плесовских, как и в случае с ГК «Дискус», предметно комментировать ситуацию отказался.

Напомним, в ТК «Восток», который принял на свои площади большую часть бывших арендаторов Гусинобродской барахолки, с момента открытия постоянно проходят проверки всевозможных инстанций. Торговый комплекс довольно часто громко закрывается, а потом тихо открывается и продолжает работать. Эксперты называют это элементами конкурентной борьбы за рынок.

Фото из группы «Коалиция Новосибирск-2020» в Телеграм

624

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : политика общество недвижимость власть бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Четыре Глаза
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

За последние четыре месяца в Сибирь импортировано 25 тонн мягких игрушек

14/02/2022, 11:47

Новосибирск лидирует округе по количеству открытых в январе вакансий

12/02/2022, 11:09

По требованию генпрокуратуры в отношении красноярского предприятия могут возбудить уголовное дело

11/02/2022, 15:30

В Омске за хищение бюджетных средств осужден экс-руководитель волейбольного клуба

11/02/2022, 13:09

Актуальный разговор

Интервью

Тренды 2022 года на кадровом рынке. И соискателям, и работодателям придется меняться

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

15/02/2022, 11:02

Двойняшкам из семьи Русаковых требуется ваша поддержка

15/02/2022, 09:05

Ученые НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну

14/02/2022, 18:15

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

14/02/2022, 17:05
Популярное

Новую выплату от Пенсионного фонда в размере 9 300 рублей получат россияне 15 февраля

15/02/2022, 11:05

Какую информацию нельзя доверять смартфону

15/02/2022, 10:28

В Госдуму внесут законопроект о штрафах и уголовной ответственности за нападение бездомных животных

14/02/2022, 18:09

Кому грозит наказание за фриланс

14/02/2022, 16:27

Товары для творчества и разные виды игрушек могут подорожать на 10-50%

14/02/2022, 14:52

Особенности аллергии у пожилых людей

14/02/2022, 09:39

«AliExpress Россия» заплатит авторам за фото и видео о товарах в приложении

11/02/2022, 12:17
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Регистрация на молодежные акселераторы SberZ и SberStudent продлена до 1 марта

15/02/2022, 11:10

Сибирякам рассказали, как защитить свои накопления от инфляции

15/02/2022, 10:58

Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%

15/02/2022, 10:51

В АО «РЭС» обработали почти 65 тысяч обращений клиентов за 2021 год

15/02/2022, 10:48

Компаниям МСБ гарантируют скидку по банковским гарантиям при открытии расчетного счета

14/02/2022, 17:57

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

новости Новосибирска

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

Почти 660 млн рублей выдали новосибирцам кредитные кооперативы в 2021 году

Оформление ипотеки на удаленке набирает популярность

Новосибирская компания планирует разместить облигации на 300 млн рублей

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

надежный застройщик

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Застройщикам Новосибирска ограничат отклонения в проектах новостроек

В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Застройщики готовятся к сносу частного сектора в Новосибирске

Технологии

новости Новосибирска

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Телекоммуникации

Новости компаний

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

S7 Airlines стала лауреатом премии Skyway Service Award в трех номинациях

В области отремонтируют дорогу к нефтяному месторождению

На межрегиональных пассажирских перевозках нарушаются условия конкуренции

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

Медицина

Новости компаний

ГК «Инвитро» открыла в Новосибирске первую клинику

Более 50% тестов на коронавирусов сейчас положительны

В Новосибирской области почти 4000 новых случаев коронавируса в сутки

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

Двойняшкам из семьи Русаковых требуется ваша поддержка

Двойняшкам из семьи Русаковых требуется ваша поддержка

Отчет мэра Новосибирска прошел «без огонька»

В Новосибирской области поэтапно смягчат ковидные ограничения

Жители «Щ» вновь вышли с пикетами в поддержку «большого сквера на Демакова»

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска