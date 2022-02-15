Депутаты разобрались с долгами за аренду земли в Новосибирске

Сколько должны в рублях и производствах?

Депутаты горсовета Новосибирска на февральской сессии заслушали отчет об исполнении вступивших в законную силу судебных актов в отношении взыскания в пользу мэрии Новосибирска задолженности за аренду участков, а также об общем количестве должников по договорам аренды земельных участков и сумме задолженности.

Как отметил заместитель руководителя УФССП по Новосибирской области Федор Плесовских, в течение 2021 года в структурных подразделения управления в Новосибирске на исполнении находилось 501 исполнительное производство о взыскании арендных платежей в пользу мэрии на общую сумму более 850 млн рублей.

— По результатам проведенной сверки с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города на исполнении в настоящее время находятся 277 производств о взыскании арендных платежей на общую сумму 676 млн рублей. Из которых 165 производств возбуждены в 2021 году, — подчеркнул Федор Плесовских.

В 2021 году структурными подразделениями управления окончены и прекращены 340 исполнительных производств на сумму более 343 млн рублей, из них с фактическим исполнение 220 млн рублей. В связи с невозможностью взыскания возвращены 16 исполнительных производств на сумму более 20 млн рублей. Переданы в ликвидационную комиссию в связи с признанием должника банкротом 38 производств на 65 млн. Прекращены 29 производств на сумму 22 млн рублей, из них в связи с исключением должников из ЕГРЮЛ — чуть более 3 млн рублей, в связи с заключением мировых соглашений — более 18 млн рублей.

О конкретных должниках, несмотря на вопросы депутатов, замглавы УФССП говорить отказался, сославшись на федеральное законодательство.

Глава департамента имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский сообщил, что общая сумма просроченной задолженности по договорам аренды земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года составляет 3,8 млрд рублей. В том числе 3,19 млрд по арендной плате и 615 млн пени.

— При этом нереальны к взысканию 2,1 млрд рублей. Основная доля или 86% в нереальной задолженности — это задолженность организаций банкротов — 1,8 млрд рублей. В том числе по расторгнутым договорам — почти 1 млрд и по действующим — около 800 млн рублей, — уточнил чиновник. — 246 млн составляет задолженность по неиспользованным земельным участкам в течение 3 лет. Участки у арендаторов изъяты, но вероятность взыскания этой задолженности крайне низка. Реальная к взысканию задолженность — 1,7 млрд рублей.

— За 2021 год направлены 543 досудебных уведомления на сумму 763 млн рублей, в суды направлены 367 исковых заявления на сумму 689 млн рублей, заключено 101 мировое соглашение на 347 млн рублей. При этом не исполнены 820 решений судов на 1,7 млрд рублей. Всего в результате проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города в минувшем году поступили 604 млн рублей, — пояснил Жигульский.

Разложили по полочкам

Жигульский напомнил, что в 2019 году муниципалитету удалось остановить рост задолженности и снизить ее на 38 млн рублей. В 2020 году долги выросли, в том числе из-за сложной экономической ситуации — на 139 млн рублей, а в 2021 году снова снизились — на 265 млн рублей.

Ключевой причиной того, почему тема с долгами по арендным платежам была поднята на горсовете Новосибирска, стала задолженность ГК «Дискус». Уже несколько месяцев ряд депутатов и общественников акцентируют внимание на этой теме. Однако слона из мухи, похоже, не получилось. Так как тему по факту замяли и по «виновнику торжества» было всего несколько вопросов. Причем заданы они были не ему самому, а чиновнику мэрии и представителю УФССП. Так независимый депутат Ростислав Антонов поинтересовался, сколько арендных платежей взысканы с крупнейшего должника ГК «Дискус» — деньгами и зачетами.

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска требованиями о компенсации неосновательного обогащения, которые мэрия понесла, пользуясь построенными компанией автодорогами и объектами инженерной инфраструктуры, — пояснил Георгий Жигульский. — На исполнении в управлении ФССП сейчас находятся исполнительные листы по ГК «Дискус» на 229 млн рублей. По 422 млн еще не предъявлены. 36 листов на сумму 70 млн рублей у нас отзывались, но потом снова были предъявлены. Сейчас у нас нет просроченных исполнительных листов, которые мы прощелкали и не предъявили. Если бы они были, то я бы уже сидел в тюрьме.

Впервые тему с долгами компании на горсовете публично прокомментировал собственник ГК «Дискус», депутат Алексей Джулай («Единая Россия»). Он подтвердил слова Жигульского: что с 2014 по 2021 год компании по аренде были начислены 1,7 млрд рублей, а на сегодняшний день уплачены 1,167 млрд. Разницу в 631 млн Джулай назвал виртуальной задолженностью. Он напомнил, что компания построила дороги в МЖК, стоимость которых оценщики обозначили в 395 млн рублей. В собственности застройщика также находится водовод оценочной стоимостью 345 млн рублей. Этим имуществом совокупной стоимостью 742 млн рублей муниципалитет пользуется уже более 10 лет.

Суд обязал мэрию Новосибирска заплатить застройщику за дороги сегодня пользуются имуществом, построенным моей компанией, не рассчитываются со мной и почему-то с меня взыскивают деньги.

На этом спикер горсовета Дмитрий Асанцев прекратил февральскую сессию, которая длилась более 7 часов. Так что публичное обсуждение информации, предоставленной Алексеем Джулаем на сессии, не состоялось. По всей видимости, тема с задолженностью застройщика или интерес, который искусственно раздувался вокруг нее в чьих-то интересах, себя исчерпали.

Кстати, недавно суд отказал в удовлетворении иска ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» (Новосибирск) к мэрии Новосибирска. Застройщик планировал взыскать с муниципалитета затраты на строительство улицы Владимира Заровного, которая проходит через «Европейский берег». Сумма иска составляла 60,7 млн руб.

Новые истории

Зато сразу несколько депутатов пытались поднять тему с ситуацией вокруг ТК «Восток».

— Очень странная получается ситуация: у рядового гражданина за задолженность по штрафу в 500 рублей вы арестовываете счет, у организации-застройщика с миллионными долгами в городской бюджет счета не арестовываются под предлогом социальной ответственности перед покупателями жилья, а в ТК «Восток», где семьи около 2000 сотрудников оказались без средств к существованию, вы закрываете. Почему такая избирательность в действиях? Если взыскать долги, то со всех без исключения. Если говорить про социальную ответственность, то тоже про всех, — заявил депутат горсовета Игорь Украинцев («Лига эффективности»).

Его поддержали Павел Горшков (КПРФ), Александр Бурмистров (КПРФ), Георгий Андреев (КПРФ), Сергей Трубников («Единая Россия») и Евгений Яковенко («Единая Россия»). Причем Бурмистров прямо поинтересовался у представителя УФССП: в чьих интересах действует служба в случае с ТК «Восток». Депутат в целом был крайне резок в высказываниях, что неоднократно подчеркнул спикер горсовета Дмитрий Асанцев. Не исключено, что после этой сессии Бурмистров получит еще один иск о защите репутации.

Федор Плесовских, как и в случае с ГК «Дискус», предметно комментировать ситуацию отказался.

Напомним, в ТК «Восток», который принял на свои площади большую часть бывших арендаторов Гусинобродской барахолки, с момента открытия постоянно проходят проверки всевозможных инстанций. Торговый комплекс довольно часто громко закрывается, а потом тихо открывается и продолжает работать. Эксперты называют это элементами конкурентной борьбы за рынок.