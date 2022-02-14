Ученые НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну

По словам завкафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Максима Степанова, одна из особенностей разработанной антенны заключается в ее высокой направленности, сочетающейся с компактностью.

— Это антенна для сетей Wi-Fi, работающих в частотных диапазонах 2,5 ГГц. Уникальность, во-первых, заключается в том, что она разработана с учетом достаточно жестких габаритов при высоких технических требованиях к направленности антенны. Антенна компактная. Еще одна инновация заключается в том, что она выполняется в едином технологическом цикле. Аналоги требуют дополнительной сборки из нескольких конструктивных элементов. Она должна использоваться в точках доступа в тех местах, где будет наблюдаться большое скопление людей: станции метро, стадионы и т.д.», — рассказал Максим Степанов.

По его словам, разработанная антенна позволяет создавать пространственное разграничение различных точек доступа. Несмотря на то, что в мире есть аналоги антенны, ученым НГТУ НЭТИ удалось добиться высоких технических характеристик и по ряду параметров превзойти разработки зарубежных специалистов.