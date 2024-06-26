«Дворник на грани срыва»: брошенный мигрантами гнилой лук две недели благоухает на Хилокской в Новосибирске

Жители новосибирского микрорайона Хилокский более двух недель дышат вонью от мусорных контейнеров, в которые свали гнилой лук. По словам новосибирцев, пропавшие овощи в баки побросали проживающие здесь мигранты. По мнению жителей Хилокской, зловоние распространяется по вине регионального оператора по обращению с ТКО.

— Один из баков стоит переполненным уже две недели. Дворник на грани срыва, управляющая компания в растерянности, а, опьяненный своей наглостью МУП «САХ», по прежнему настаивает на том, чтобы женщина-дворник сама убирала несколько контейнеров гнилья, — жалуются сибиряки в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

Автор поста также просит ГЖИ и ЦУР обратить внимание на создавшуюся с гниющими отходами ситуацию.

На запрос Infopro54 в МУП «САХ» пояснили, что компания отвечает за вывоз собранных и накопленных в контейнерах ТКО, к которым относятся: пищевые отходы, предметы личной гигиены, мелкие вещи, вышедшие из строя — все то, что образуются у жителей в квартирах. Они также отметили, что за вывоз биологических, строительных или растительных отходов они не отвечают.

— Просроченные, испорченные продукты питания, образовавшиеся в результате торговли, не относятся к ТКО. Складирование и хранение отходов продуктов питания, срок годности которых истек, на площадках общего пользования неприемлемо, — пояснили со ссылкой на Федеральный классификационный каталог отходов в Спецавтохозяйстве.

В САХ также порекомендовали жителям Новосибирска фиксировать на камеру случаи, если сотрудники магазинов, либо рынков оставляют «просрочку» на контейнерных площадках общего пользования. С фото и видеодоказательствами можно смело обращаться с жалобами в Росприроднадзор, в Роспотребнадзор или прокуратуру. За нарушение указанных выше правил предусмотрена ответственность – штрафы и прекращение деятельности.

— Как правило, содержание контейнерных площадок, принадлежащих многоквартирным домам, возложено на лиц, занятых управлением многоэтажек. В части разгрузки контейнера, наполненного испорченными продуктами питания, сообщаем, что экипажи коммунальной спецтехники не имеют возможности тратить время на выполнение работ по подготовке отходов к загрузке в мусоровоз и наведению санитарного порядка на местах накопления, так как, во-первых, эти функции находятся вне компетенций сотрудников регионального оператора. Во-вторых, экипажи мусоровозов работают в жестких временных рамках, следуя по маршрутному листу, в котором содержится до 100 адресов, — объяснили в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что после жертвоприношений мигранты оставили горы бараньих кишок на контейнерных площадках среди жилых домов на Хилокской. Местные жители пожаловались на жуткую вонь и тучи мух, которые распространились по всему микрорайону.