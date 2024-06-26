Мать будут судить за жестокое обращение с сыном в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком обращении с ребёнком в Новосибирске. Речь идёт о матери, которая жестоко обращалась со своим 8-летним сыном.

— В суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летней женщины, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По информации следствия, в период с июля прошлого года по март текущего года мать жестоко избивала ребенка, а также не обеспечила получение ребёнком медицинской помощи и образования.

— Кроме того, в феврале 2024 года обвиняемая на длительное время оставила сына одного в запертой квартире в угрожающем его жизни и здоровью состоянии, без присмотра и пищи, — отметили в сообщении.

На данный момент 8-летний мальчик находится в детском социальном учреждении областного центра.

Уголовное дело направлено в Советский районный.

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