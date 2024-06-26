Мать будут судить за жестокое обращение с сыном в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком обращении с ребёнком в Новосибирске. Речь идёт о матери, которая жестоко обращалась со своим 8-летним сыном.
— В суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летней женщины, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
По информации следствия, в период с июля прошлого года по март текущего года мать жестоко избивала ребенка, а также не обеспечила получение ребёнком медицинской помощи и образования.
— Кроме того, в феврале 2024 года обвиняемая на длительное время оставила сына одного в запертой квартире в угрожающем его жизни и здоровью состоянии, без присмотра и пищи, — отметили в сообщении.
На данный момент 8-летний мальчик находится в детском социальном учреждении областного центра.
Уголовное дело направлено в Советский районный.
Ранее редакция сообщала о том, что супругов, замучивших до смерти 10-летнюю школьницу, арестовали в Новосибирске.
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