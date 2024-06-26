Новосибирские выпускники отдают предпочтение локальным брендам одежды

Готовое — быстрее

Школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School (входит в холдинг Ultimate Education) оценила ситуацию с предложением и спросом на выпускные наряды в Новосибирске.

— 70% опрошенных выпускников Новосибирска опасаются, что кто-то может прийти в похожем образе. Уникальность — одна из главных причин, почему выпускники выбирают локальные марки: им отдает предпочтение почти каждый третий выпускник (30%). Выбор вещей от локальных марок настолько огромен, что double dressing практически сведен на нет, — комментирует Инна Гуреева, операционный директор Fashion Factory School.

По ее словам, к выпускным практически все участники рынка моды добавляют в свои ассортиментные матрицы наряды, подходящие для выпускного. Компании, у которых много ресурсов, выпускают капсульные коллекции, дропы, коллаборации, приуроченные к прощальному школьному вечеру.

При этом, по наблюдению экспертов компании, продолжает падать интерес к заказу нарядов в ателье. Такой заказ делает только каждый седьмой выпускник. 30% респондентов считают, что купить готовый наряд быстрее.

— Сегодняшние выпускники привыкли к жизни на высокой скорости: они выросли «с телефоном в руках». Большинству из них непривычно долгое ожидание чего-либо. Это касается и наряда. К тому же, они digital native, а значит привыкли к безграничному выбору, который дает интернет, — комментирует Ирина Гуреева. — Довольно часто они проводят дни и ночи напролет в поисках «того самого выпускного наряда» и ищут его в аккаунтах в социальных сетях совсем небольших локальных марок.

В тренде практичность

Ключевой критерий выбора выпускного наряда — его цена и возможность носить вещи после праздника (42% опрошенных)

Самым большим спросом у девушек пользуются коктейльные платья базовых цветов — красного, черного, белого, синего и др.(24,4%).

На втором месте — платья авангардного кроя (14.4%)

На третьем платья в трендовых цветах и с множеством декоративных элементов (10,3%)

На четвертом — пышные платья и костюмы-двойки (6%).

Среди, эксперты выделяют: женственность, выражающуюся в корсетах и объемных юбках с подчеркнутой талией, бантах и рюшах, драпировках, прилегающих силуэтах и цветочных принтах; стиль #NewPrep (#НовыйПреппи), а также образы из тканей с разными фактурами.

Говоря о трендах мужской моды, стилисты отмечают костюмы с прямым пиджаком оверсайз и свободными длинными брюками сдержанных оттенков. Популярны также альтернативные костюмы, где роль пиджака выполняет рубашка-оверсайз или бомбер из костюмной ткани.

Напомним, в этом году выпускные в школах Новосибирской области пройдут 28 и 29 июня.

Ранее редакция приводила мнение новосибирского стилиста о том, в чем идти на выпускной.