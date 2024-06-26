Новосибирские выпускники отдают предпочтение локальным брендам одежды

Школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School (входит в холдинг Ultimate Education) оценила ситуацию с предложением и спросом на выпускные наряды в Новосибирске.
— 70% опрошенных выпускников Новосибирска опасаются, что кто-то может прийти в похожем образе. Уникальность — одна из главных причин, почему выпускники выбирают локальные марки: им отдает предпочтение почти каждый третий выпускник (30%). Выбор вещей от локальных марок настолько огромен, что double dressing практически сведен на нет, — комментирует Инна Гуреева, операционный директор Fashion Factory School.
При этом, по наблюдению экспертов компании, продолжает падать интерес к заказу нарядов в ателье. Такой заказ делает только каждый седьмой выпускник. 30% респондентов считают, что купить готовый наряд быстрее.
— Сегодняшние выпускники привыкли к жизни на высокой скорости: они выросли «с телефоном в руках». Большинству из них непривычно долгое ожидание чего-либо. Это касается и наряда. К тому же, они digital native, а значит привыкли к безграничному выбору, который дает интернет, — комментирует Ирина Гуреева. — Довольно часто они проводят дни и ночи напролет в поисках «того самого выпускного наряда» и ищут его в аккаунтах в социальных сетях совсем небольших локальных марок.
Ключевой критерий выбора выпускного наряда — его цена и возможность носить вещи после праздника (42% опрошенных)
Говоря о трендах мужской моды, стилисты отмечают костюмы с прямым пиджаком оверсайз и свободными длинными брюками сдержанных оттенков. Популярны также альтернативные костюмы, где роль пиджака выполняет рубашка-оверсайз или бомбер из костюмной ткани.
Напомним, в этом году выпускные в школах Новосибирской области пройдут 28 и 29 июня.
Ранее редакция приводила мнение новосибирского стилиста о том, в чем идти на выпускной.
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