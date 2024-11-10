Дворника с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц ищут в Новосибирске

На одном из популярных сайтов объявлений в Новосибирске появилась вакансия дворника с оплатой 87 000 рублей.

— Приглашаем дворников в магазин на постоянную работу, — говорится в объявлении.

Работодатель отметил, что работа по гибкому графику: 8 либо 11 часов в день. Занятость частичная. Стоимость смены 2900 рублей. Оплата производится каждый день.

Автор вакансии подчёркивают, что в месяц выходит до 87 тысяч рублей. От соискателя требуется наличие телефона, вежливость, ответственность и пунктуальность.

Напомним, специалисты hh.ru собрали и проанализировали самые необычные предложения о работе, открытые в октябре 2024 года в Новосибирской области. В ТОП необычных вакансий попали: альпинист снегометатель, нутрициолог, гарпунщик и иконописец.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за дефицита кадров новосибирские работодатели стали чаще рассматривать кандидатов в возрасте старше 40 лет.