В преддверии снегопадов в Новосибирске эксперт рассказала, как спасти свой сад

По данным синоптиков, на следующей неделе в Новосибирске начнутся обильные снегопады, в связи с чем эксперты советуют дачникам пригнуть пониже ветви малины и сланцевых яблонь и защитить сад от мышей.
Руководитель Сибирской дачной академии Галина Титова рекомендует разложить отраву под яблони, землянику и на участки с луковичными цветами. Самое подходящее время для защиты от мышиных атак — накануне больших снегопадов.
— Мыши начинают вредить садовым насаждениям, роя норы в снегу. Отравленные приманки на пути грызунов лучше всего насыпать в кульки плотной бумаги или пластиковые бутылки, чтобы до них не добрались птицы, — отметила эксперт в разговоре с VN.ru.
Специалисты так же советуют осмотреть крупные ветви фруктовых деревьев —именно их в первую очередь ломает упавший снег. Обычно это происходит в конце зимы, когда снега в садах скапливается очень много, но предотвратить снеголомы уже нужно сейчас.
— Острые развилки у яблонь могут пострадать в первую очередь. Укрепите ветки, связывая их друг с другом или со стволом. При этом не забудьте подложить под проволоку или верёвку, чтобы не травмировать кору, — рекомендует Галина Титова.
Ранее новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, стоит ли убирать опавшую листву на даче. Эксперт отметила, что пожухлые листики могут стать как спасением, так и источником болезней для плодовых растений в новом сезоне.
Источник фото: freepik.com/bearfotos
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