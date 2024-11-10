В преддверии снегопадов в Новосибирске эксперт рассказала, как спасти свой сад

По данным синоптиков, на следующей неделе в Новосибирске начнутся обильные снегопады, в связи с чем эксперты советуют дачникам пригнуть пониже ветви малины и сланцевых яблонь и защитить сад от мышей.

Руководитель Сибирской дачной академии Галина Титова рекомендует разложить отраву под яблони, землянику и на участки с луковичными цветами. Самое подходящее время для защиты от мышиных атак — накануне больших снегопадов.

— Мыши начинают вредить садовым насаждениям, роя норы в снегу. Отравленные приманки на пути грызунов лучше всего насыпать в кульки плотной бумаги или пластиковые бутылки, чтобы до них не добрались птицы, — отметила эксперт в разговоре с VN.ru.

Специалисты так же советуют осмотреть крупные ветви фруктовых деревьев —именно их в первую очередь ломает упавший снег. Обычно это происходит в конце зимы, когда снега в садах скапливается очень много, но предотвратить снеголомы уже нужно сейчас.

— Острые развилки у яблонь могут пострадать в первую очередь. Укрепите ветки, связывая их друг с другом или со стволом. При этом не забудьте подложить под проволоку или верёвку, чтобы не травмировать кору, — рекомендует Галина Титова.

Ранее новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, стоит ли убирать опавшую листву на даче. Эксперт отметила, что пожухлые листики могут стать как спасением, так и источником болезней для плодовых растений в новом сезоне.