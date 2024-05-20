Wildberries выпустила цифровые активы на бирже для финансирования развития в Сибири

Компания Wildberries разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на Московской бирже. компании Wildberries. Выпуск объемом 3 млрд рублей структурирован в виде денежных требований. Срок его обращения — 60 дней.

Как пояснила Ирина Матачунас, финансовый директор Wildberries, для компании это первый опыт привлечения средств через ЦФА. Привлеченные ресурсы она планирует направить на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, в августе 2023 года в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Сибири общей площадью более 150 тыс кв метров. Запуск первой очереди запланирован на конец 2024 года. Запуск объекта на полную мощность — на четвертый квартал 2025 года.

Инвестиции в его возведение составят 9,2 млрд руб, отмечала основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. Запуск крупного склада позволит создать в регионе 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям — расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона — получать свои заказы еще быстрее.

По итогам 2023 года оборот Wildberries составил 2,5 трлн рублей. Сеть собственных складских помещений компании — 1,5 млн квадратных метров. Сеть пунктов выдачи заказов — более 38 тысяч. В компании работает 270 тысяч сотрудников.

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