Двух девочек-квадроберов закидали кошачьим кормом в Новосибирске

Очередное ЧП в Плющихинском жилмассиве Новосибирска заставила многих родителей задуматься о способах самообороны для своих детей.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что группа мальчиков затравила двух школьниц, одетых в стиле квадроберов.

Со слов родителей, девочки просто общались во дворе, но к ним подошли парни и начали оскорблять. Затем они принесли кошачий корм и стали обкидывать им подростков, а когда те попытались уйти, пошли за ними.

– Толпой мальчиков обижали двух девочек, нормально? Они спокойно сидели, разговаривали, – задается вопросом автор поста в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский».

Никто из родителей хулиганов не извинился за их поведение. Мама одной из девочек задумалась о покупке баллончика для самозащиты.

– Детей страшно отпускать гулять днём уже становится, – заключила женщина.

Ранее редакция сообщала о том, что подростков-квадроберов атаковали зеленкой и перцем в Новосибирске.