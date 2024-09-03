Двух девочек-квадроберов закидали кошачьим кормом в Новосибирске

Очередное ЧП в Плющихинском жилмассиве Новосибирска заставила многих родителей задуматься о способах самообороны для своих детей.
Местные жители рассказали в социальных сетях, что группа мальчиков затравила двух школьниц, одетых в стиле квадроберов.
Со слов родителей, девочки просто общались во дворе, но к ним подошли парни и начали оскорблять. Затем они принесли кошачий корм и стали обкидывать им подростков, а когда те попытались уйти, пошли за ними.
– Толпой мальчиков обижали двух девочек, нормально? Они спокойно сидели, разговаривали, – задается вопросом автор поста в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский».
Никто из родителей хулиганов не извинился за их поведение. Мама одной из девочек задумалась о покупке баллончика для самозащиты.
– Детей страшно отпускать гулять днём уже становится, – заключила женщина.
Ранее редакция сообщала о том, что подростков-квадроберов атаковали зеленкой и перцем в Новосибирске.
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