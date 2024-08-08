Подростков-квадроберов атаковали зеленкой и перцем в Новосибирске

В Академгородке группа агрессивных школьников напала на квадроберов с перцовым баллончиком.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», несколько девочек, участвовавших в тематической встрече, вышли из автобуса и, пока ждали остальных, к ним из-за угла вышли шестеро неизвестных. Подражатели животным оказались окружены. По словам очевидцев, они вели себя агрессивно: выкрикивали оскорбления и смеялись. Девочки испугались и стали звать на помощь. Это стало сигналом для агрессивно настроенных ребят, и они перешли к действиям.

Они обрызгали квадроберов неизвестной зелёной жидкостью, а затем — перцовым баллончиком. Одной из пострадавших удалось позвонить в 112. На крики также откликнулась неравнодушная женщина из Дома ученых. Она помогла пострадавшей промыть глаза.

Затем приехали полиция и бригада скорой помощи. Некоторых нападавших удалось задержать, а двух пострадавших девочек увезли в больницу.

— Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось, участники движения антиквадроберов узнали о встрече девчонок через специальную группу в соцсетях. На данный момент эта группа закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске дети массово подражают животным и едят кошачий корм.