Новосибирский ученый Александр Шиплюк получил 15 лет за госизмену

Мосгорсуд признал директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Об этом сообщили федеральные СМИ.

Кроме того, ученый оштрафован на 500 тыс. рублей, ему назначено дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.

Прокуратура просила обвиняемому 20 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей и ограничением свободы на два года, отмечает ТАСС.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Напомним, Шиплюк был арестован в августе 2022 года. Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, заведующий лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.

Основные научные направления исследований ученого связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, изучением волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в турбулентное, и способов управления этими процессами при гиперзвуковых скоростях полета, c экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

После ареста Александра Шиплюка временно исполняющим обязанности директора Института теоретической и прикладной механики С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) назначен заместитель директора по научной работе Евгений Краус, следует из информации на сайте института.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский физик Маслов может получить 17 лет за госизмену.