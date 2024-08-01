Двух мигрантов-нелегалов и одного уголовника обнаружили силовики под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудники погрануправления совместно с оперативниками УФСБ обнаружили на стройке жилого дома в Купино двух нелегалов и одного уголовника.
Силовики проверили работяг и выяснили, что среди них есть два нелегала: граждане Таджикистана трудились в России незаконно.
Кроме того, среди рабочих оказался мужчина, находящийся в розыске. Его новосибирские правоохранители передали коллегам из Алтайского края, где он числится подозреваемым по уголовному делу.
Ранее редакция сообщала о том, что иностранные специалисты поселились в деревне в Тогучинском районе и устроили беспредел. Вскрывшиеся инциденты стали поводом для проверок и возбуждения уголовного дела. Историю происходящего в новосибирском селе произвола взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Источник фото и видео: оперативная съемка УФСБ по Новосибирской области
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