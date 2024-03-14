Двух мужчин за попытку продать пистолет задержали в Новосибирской области

Сотрудники МВД России на станции Новосибирск задержали двух местных жителей в возрасте 22 и 23 лет при попытке продать самодельный пистолет.
— Злоумышленники договорились изготавливать и сбывать огнестрельное оружие. Для этого один из задержанных в принадлежащем ему гараже оборудовал нелегальную мастерскую, а второй фигурант должен был приобретать охолощенное оружие для переделки, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Сделка прошла на остановке «Западная площадка» в Ленинском районе. Оперативникам удалось задержать продавца, а на следующий день и его сообщника.
После проведения экспертизы установили, что пистолет относится к огнестрельному оружию, изготовленному самодельным способом.
Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Также обоим задержанным вменяется покушение на сбыт оружия.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец 8 раз выстрелил в лицо оппоненту и за это отправился в колонию.
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