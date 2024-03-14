Экс-прокурор Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий

Центральный районный суд вынес приговор бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу. Его признали виновным в «Воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения» и «Превышении должностных полномочий».

Вместе с Ференцем по делу проходили еще три человека, в том числе бывший начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Она обвинялась в пособничестве в даче заведомо ложных показаний и пособничестве в заведомо ложном доносе.

По версии следствия, бывший глава «Винапа» Олег Яровой при пособничестве Авериной совершил ложный донос о якобы мошенничестве местной коммерсантки Натальи Васильевой. При этом Денис Ференц, занимая должность прокурора города, передавал Авериной собранные по делу доказательства. Он также указал следователю, чтобы тот возбудил уголовное дело на Васильеву, избрал в отношении нее подписку о невыезде. Позже прокурор распорядился об окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии в ее действиях состава преступления.

— Суд назначил Денису Ференцу наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он также лишен права занимать должности связанные с исполнением функций представителя власти, с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Авериной суд назначил 3 года условно с лишением классного чина старшего советника юстиции и государственной награды почетного звания «Заслуженный юрист РФ».

В качестве компенсации морального вреда в пользу Васильевой с осужденных взысканы 185 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, обвиняемого в получении взятки более 10 миллионов, отправили в колонию на 9 лет. Также ему присудили штраф в размере 5 миллионов 786 тысяч рублей, лишили всех званий и конфисковали имущество.