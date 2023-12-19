Двух пассажиров задержали в аэропорту «Толмачево» за курение в самолете

В Новосибирском аэропорту Толмачёво задержали двух пассажиров, прибывших из Магадана и Москвы. Они курили в туалете самолёта. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции региона.

В отдел МВД поступило 2 сообщения от представителей авиакомпаний. Они рассказали о пассажирах, нарушающих общественный порядок.

— Пассажиры этих рейсов во время перелета курили в туалетных комнатах лайнеров табачные изделия, — говорится в сообщении.

Нарушителей задержали. Первым курящим оказался 32-летний житель Магадана, а вторым — 43-летний уроженец Новосибирской области.

На нарушителей составлены административные протоколы, им назначены штрафы.

Транспортная полиция напомнила, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов.

Ранее редакция сообщала о том, что курящего пассажира из Москвы встретила полиция в аэропорту Новосибирска.