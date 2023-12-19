Импортное вино дешевле 700 рублей полностью исчезнет к 2025 году

По словам сооснователя и президента одного из крупнейших поставщиков вина в РФ Simple Group Максима Каширина, в течение следующего года с полок очечественных магазинов постепенно начнет исчезать дешевое импортное вино стоимостью до 700 рублей и к началу 2025 года его совсем не станет, пишет РБК.

Причина в повышении ставки таможенных пошлин на зарубежное вино, а также росте акцизов на тихие и игристые вина, пояснил эксперт. Кроме того, влияние имеет и ситуация в Европе — инфляция и, в частности, рост стоимости стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии.

Максим Каширин уверен, что власти не совсем осознают эффективность вводимых мер поддержки, из-за которых пострадают в первую очередь российские торговые сети.

Вместе с тем, привезти недорогие вина на замену исчезнувшим, считает специалист, Россия сможет только из Южной Африки.

Ранее редакция сообщала, что отечественные виноделы предложили запретить импорт вин из недружественных стран.