Курящего пассажира из Москвы встретила полиция в аэропорту Новосибирска

Сотрудники МВД в аэропорту Толмачево задержали мужчину на борту самолета «Москва-Новосибирск». Он курил в кабинке туалета самолета. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

После звонка от представителя авиакомпании сотрудники МВД выдвинулись к самолету.

На борту выяснилось, что 59-летний житель Республики Башкортостан во время перелета курил сигареты в уборной лайнера.

― В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении, ― говорится в сообщении.

Нарушителю выписали штраф.

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов.

Ранее редакция сообщала о том, что буйного новосибирца сняли с поезда Москва – Чита.