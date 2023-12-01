Курящего пассажира из Москвы встретила полиция в аэропорту Новосибирска

Сотрудники МВД в аэропорту Толмачево задержали мужчину на борту самолета «Москва-Новосибирск». Он курил в кабинке туалета самолета. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
После звонка от представителя авиакомпании сотрудники МВД выдвинулись к самолету.
На борту выяснилось, что 59-летний житель Республики Башкортостан во время перелета курил сигареты в уборной лайнера.
― В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении, ― говорится в сообщении.
Нарушителю выписали штраф.
Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов.
Ранее редакция сообщала о том, что буйного новосибирца сняли с поезда Москва – Чита.
Фото: Freepik — freepik
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