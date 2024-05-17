Двух таможенников арестовали в Новосибирске по делу о взятке в 1 млн рублей

Оперативники УФСБ по Новосибирской области совместно с сотрудниками таможенного управления вычислили предприимчивых таможенников. Двое коллег составили фиктивные акты по уничтожению безакцизной табачной продукции и передали ее на реализацию предпринимателю.

― Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников таможни города Новосибирска. Они обвиняются в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, ―прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Сумма вознаграждения составила 1 184 000 рублей.

Подозреваемых задержали и предъявили обвинение. Один из них оказался начальником отдела Сибирской оперативной таможни. Во время судебного заседания были названы имена фигурантов ― Алексей Давыденко и Александр Жуков.

― Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данной статье начальнику и инспектору теперь грозит срок до 15 лет лишения свободы.