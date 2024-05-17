Под Новосибирском началось строительство жилого комплекса

Новосибирск продолжает расширяться в сторону ОбьГЭСа. Сегодня компания ДОМ.РФ Девелопмент (входит в Группу ДОМ.РФ) начала строительство ЖК в районе поселка Элитный (Мичуринский сельсовет). Площадь участка составляет 2,2 га.

Как пояснили Infopro54 в пресс-службе компании, в состав ЖК войдут два многоквартирных дома высотой до 8 этажей общей площадью 65,5 тыс. кв. м. Площадь квартир составит около 35 тыс. кв. м.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ГК «Первый строительный фонд». Проект будет реализовываться в рамках комплексного развития территорий. Его запуск запланирован на 2027 год. Объем инвестиций в проект в ДОМ.РФ не озвучивают.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков в Новосибирске хотят нагрузить строительством дорог.