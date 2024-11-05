Только пять процентов новосибирцев довольны своей работой

Большинство трудоустроенных жителей Новосибирска мечтают получать зарплату больше, чем сейчас. К таким выводам пришли аналитики группы Ренессанс страхование (RENI) и исследовательского центра Зарплаты.ру по результатам опроса 2200 человек методом онлайн-анкетирования.

— Низкая зарплата оказалась самой распространенной жалобой на условия труда, — отметили аналитики. — Тем не менее большинство новосибирцев в целом довольны профессией, которую они выбрали.

Лишь каждого двадцатого опрошенного полностью устраивают условия труда (5%). При этом, 86 процентов респондентов оценивают свою работу в лучшем случае как приемлемую, а еще 11% считают ее невыносимой.

Среди самых распространенных жалоб на работу — низкая зарплата. Размер оклада не устраивает больше половины опрошенных (57%). На втором месте причин неприязни к профессиональной деятельности оказалась чрезмерная нагрузка (33%). Каждый четвертый недоволен тем, что вынужден выполнять бессмысленные поручения руководства (28%).

Карьерные амбиции также становятся причинами неудовлетворения работой. Так, больше четверти беспокоит отсутствие перспектив зарплатного и должностного роста. Каждого пятого не устраивает отсутствие удаленки, а каждого шестого раздражает некомпетентность коллег. Есть и такие жалобы, как хамское отношение со стороны руководства (6%), отсутствие корпоративной культуры (5%) и регулярные задержки зарплаты (3%).

Отношения опрошенных к коллегам также разнятся. Так, 55% атмосферу в коллективе приемлемой, а почти каждый третий — токсичной. И лишь 10% опрошенных в полной мере устраивают их коллеги.

Интересно, что при всех указанных минусах, подавляющее большинство опрошенных довольно своей профессией.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска по целевой квоте заполнено менее половины мест.