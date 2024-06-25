Двухэтажный пентхаус продают за 100 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске продаётся двухэтажный пентхаус с большими окнами, открывающими панорамный вид. Цена объекта недвижимости — 100 миллионов рублей.

Квартира находится в новостройке на улице Семьи Шамшиных, 65. Её площадь составляет почти 220 квадратных метров.

На первом этаже расположены кухня-гостиная, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одним гардеробом. На втором этаже находятся ещё одна спальня, спортивный зал с сауной и ещё один санузел.

Интерьер дома выполнен в спокойных серых тонах. Дизайн лаконичный, без ярких деталей. Дом находится на охраняемой территории.

Ранее редакция сообщала о том, что разница между квадратным метром на вторичном рынке и в новостройке в Новосибирске — 22 тысячи рублей.