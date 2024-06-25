В Новосибирске зафиксировали рост числа пожаров

Власти Новосибирска наблюдают увеличение количества пожаров. За неделю с 17 по 23 июня в городе произошло 63 возгорания.

Эксперты отмечают, что число пожаров в многоквартирных домах возросло, также увеличилось количество случаев возгорания автомобилей, горения мусора, сухой травы и пуха тополей.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, произошло 11 пожаров в жилых домах, один — в нежилом помещении и семь — в автомобилях.

40 случаев из 44 были связаны с сухой травой, мусором и тополиным пухом.

Ранее редакция сообщала о том, что загорелся трамвай на площади Маркса в Новосибирске.