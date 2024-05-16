Разница между квадратным метром на вторичном рынке и в новостройке в Новосибирске — 22 тысячи рублей

Аналитики «Яндекс Недвижимости» проанализировали цены на вторичное жилье в городах-миллионниках России. В Новосибирске в апреле квадрат на «вторичке» в среднем стоил 112 тысяч рублей. За год стоимость этого типа жилья в городе подорожала на 7,9%. При этом в апреле 2024 года рост цен составил 0,4%.

Для сравнения, по данным «Яндекс Недвижимости», стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в апреле составляла 134 тысячи рублей и за месяц сократилась на 0,3% за месяц.

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отметил, что видимых драйверов роста цен вторичной недвижимости сейчас нет, однако несущественный инфляционный рост данного типа недвижимости наблюдается во всех крупных городах России.

— Также мы фиксируем накопление экспозиции на вторичном рынке: в среднем по городам-миллионникам оно составило +5,4% относительно прошлого месяца. Это ожидаемая картина, так как из-за роста ключевой ставки недвижимость стала продаваться дольше, предложений становится больше. В ближайшие пару месяцев стоит ожидать еще большего стремления покупателей выбрать новостройку вместо «вторички», пока действует льготная ипотека, — подчеркнул Белокуров.

Стоит отметить, что, по данным информационного бюллетеня «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России», опубликованного Центробанком, разница в цене квадратного метра между первичным и вторичным рынком жилья увеличивается. По итогам первого квартала 2024 года она составляет 55% в среднем по стране. В новостройке «квадрат» в среднем стоил 167,5 тысячи рублей, на «вторичке» — 84 тысячи.

В первом полугодии 2023 года, по данным ЦБ, цена квартир на первичном рынке России превышала стоимость жилья на вторичном рынке на 40% — 127 и 72 тысячи рублей за «квадрат» соответственно.

Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон отмечает, что разница между «вторичкой» и новостройкой очень сильно зависит от локации, конструктива дома, от качества придомовой территории, наличия парковочных мест и прочей инфраструктуры.

— К примеру, если взять 25-этажный дом из монолита или литого каркаса, то новостройка в Новосибирске в таком доме будет стоить на 35% дороже похожей «вторички». Если сравнивать с пятиэтажными хрущевками без лифтов, которые по факту уже полностью выработали свой ресурс, то разница может быть еще больше, — комментирует эксперт. — При этом 90% сделок по покупке квартир, по данным ЦБ, сегодня проходят через ипотеку. Из них 64% — с господдержкой, где с учетом субсидии ставка составляет 4%. Для сравнения, ипотека на вторичку стоит сегодня 18% годовых. При кредитовании на 30 лет покупка в ипотеку даже более дорогой новостройки обойдется дешевле, чем «вторички».

При этом собеседник Infopro54 соглашается, что на вторичном рынке недвижимости происходит определенное затоваривание.

— Из-за роста ипотечных ставок, роста цен на новостройки — за последние 5 лет, по моим наблюдениям, «квадрат» подорожал на 40%, единственным вариантом покупки новой квартиры для многих становится продажа вторичного жилья. А найти на него покупателей сложно из-за высокой ставки по ипотеке на «вторичку», — констатирует Георгий Якобсон. — Сейчас на рынке появились схемы, когда банки снижают ставку по ипотеке на «вторичку», предлагая покупателям недвижимости вносить субсидию. К примеру, цена квартиры составляет 10 млн рублей, покупателю предлагается ставка 11,9%, но для этого он должен внести наличными 1,7 млн рублей. Но при этом нагрузка на покупателя увеличивается. Что касается снижения цен на новостройки, то я работаю со всеми застройщиками Новосибирска и ни разу за три года не наблюдал отката назад. Новостройки постоянно дорожают, возможно, не всегда обоснованно, и тянут за собой вторичку.

Эксперт резюмировал, что покупательская емкость рынка недвижимости в Новосибирске сейчас сильно сужена.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи апартаментов в Новосибирске падают шестой месяц подряд.