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Октябрьский мост перекроют турникетами от пешеходов на День города в Новосибирске

  • 25/06/2024, 14:15
Автор: Оксана Мочалова
Октябрьский мост перекроют турникетами от пешеходов на День города в Новосибирске
У моста будут дежурить дружинники.

Октябрьский мост перекроют на период празднования Дня города в Новосибирске.  Дело в том, что одной из основных площадок для массовых мероприятий станет парк «Арена».

Как отметил на аппаратном совещании, заместитель мэра Олег Клемешов, основной транспорт будет сконцентрирован на дамбе Октябрьского моста. Он будут осуществлять перевозку горожан до метро «Речной вокзал» на правом берегу Оби, и до метро «Карла Маркса» — на левом берегу.

— Есть необходимость исключить проход пешеходов по тротуару, поэтому департаменту транспорта я попрошу предусмотреть турникетное ограждение с информационными табличками о ремонтных работах. Непосредственно перед входом на мост нужно разместить пост дружинников. Чтобы они не ввязывались ни в какие перепалки, а информировали пешеходов, — отметил он.

Он добавил, что экипаж полиции будет максимально приближен к этому месту.

Напомним, День города в Новосибирске будут отмечать два дня — 29 и 30 июня.  Он совпал с Днем молодежи и выпускными балами в школах города. В 2024 году городу исполняется 131 год. Главными праздничными площадками станут парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби и Михайловская набережная — на правом.

Капремонт Октябрьского моста ведется в Новосибирске с 2022 года. Стоимость работ превышает 2,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички. Они будут отправляться от станции «Новосибирск-Главный» по трём пригородным направлениям.

Источник фото: freepik.com, автор- rawpixel-com

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт моста день города


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