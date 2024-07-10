Генерала Суровикина из Новосибирска могут вернуть в зону СВО

Министра Минобороны России Андрея Белоусова попросили вернуть в зону СВО новосибирского генерала Сергея Суровикина.

Как рассказал политолог Сергей Марков, кадровые перестановки, начавшиеся после вступления в должность нового министра, вселяют надежду на возвращение новосибирца на СВО.

— Генерал Суровикин после успешной операции в Сирии сможет помочь в разрешении ситуации на Украине, — пояснил политолог изданию Сиб.фм.

По его словам, общество считает его лучшим генералом на данный момент.

— Народ уже требует, чтобы новый глава ведомства вернул Сергея Суровикина в зону СВО, — подчеркнул Марков.

Стоит отметить, что генерал Армагеддона до мятежа главы ЧВК «Вагнер» был главнокомандующим российскими войсками на Украине. Однако президент отстранил его от должности. По последней информации, он командует войсками в Алжире.

Ранее редакция сообщала о том, что минобороны внесло ясность касаемо дальнейшей судьбы генерала Суровикина.