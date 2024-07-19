Дядя школьницы получил срок за избиение завуча школы под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор хулигану, избившему завуча школы. Причиной агрессии Александра Щепелина стала пропажа сменной обуви у его племянницы.

Инцидент произошел 26 января 2024 года в Чулымской средней школе № 9. В разгар учебного дня в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча. Он со всей силы бил женщину по спине, голове и коленям. После этого Щепелин пошел к выходу из школы и, находясь в коридоре учебного заведения, с силой бросил деревянный брусок в стеклянное ограждения поста охраны, оконный стеклопакет разбился.

Перепуганные школьники, ставшие очевидцами побоища позвали на помощь охранника, а тот вызвал полицию. На дебошира завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В суде Щепелин вину признал частично.

— Александр Щепелин признан виновным в хулиганстве. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в одной из школ Омской области учитель жестоко избил ученика во время урока. Конфликт между преподавателем и шестиклассником произошел из-за того, что ребенок жевал бумагу и плевался из авторучки. Ставшие очевидцами физического «наказания» мальчика, школьники сняли разбор полетов на видео.