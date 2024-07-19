Силовики займутся конем и жирафом около зоопарка в Новосибирске

После заявления депутата Совета депутатов Антона Тыртышного новосибирские силовики проведут проверку.
Депутат попросил рассмотреть жалобы горожан о том, что около Новосибирского зоопарка люди в ростовых фигурах коня, жирафа и динозавра пристают к прохожим.
По его словам, аниматоры иногда слишком настойчиво предлагают сделать совместное фото, а затем требуют деньги за услугу.
— Они предлагают семьям с детьми с ними сфотографироваться, а потом вымогают деньги за фотографии. В случае отказа платить требуют стереть фотографии из телефона, — говорится в сообщении депутата в Телеграм.
Антон Тыртышный привел пример, когда ростовые фигуры хотели получить четыре тысячи рублей за несколько снимков.
Депутат отмечает, что люди в костюмах не имеют отношения к зоопарку. Охрана уже попросила аниматоров уйти от ворот зоопарка, и теперь они находятся на перекрёстке.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирске.
Источник фото: Депутат Антон Тыртышный в Телеграм
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