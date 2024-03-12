«Плакал и задыхался от слез»: учитель жестоко избил ученика во время урока на глазах у всего класса

В Омской области учитель избил ученика во время урока. Инцидент произошел накануне в школе села Сегизбай Азовского района.

43-летний учитель истории и обществознания Жанат Алтыбаев вел сдвоенный урок в 5 и 6 классах и пытался донести тему до учеников. 12-летнего Руслана* исторические события не особо захватили — он баловался с шариковой ручкой и расстреливал одноклассников кусками жеванной бумаги.

На замечания преподавателя мальчик не реагировал и продолжал заниматься своими делами.

— Учителю это не понравилось, он подошел сломал ручку и пошло… Когда учитель попал осколком от ручки в шею, мой ребенок заматерился на него. За это учитель дал ему подзатыльник, и сын снова его отматерил. Затем он начал швырять сына с парты на парту, кидать в него рюкзаком. Ребенок плакал и задыхался от слез. Вместо того, чтобы позвать директора, или позвонить мне, он устроил самосуд, — рассказала Infopro54 мать пострадавшего мальчика Анара.

Ставшие очевидцами физического «наказания» мальчика, школьники сняли разбор полетов на видео. Самого избиения на кадрах не видно, но слышны отчаянные крики и мольбы ребенка, а также крики педагога.

По словам женщины, ролик ей прислала племянница, которая учится с Русланом в одном классе. Сибирячка не досмотрев запись, помчалась в школу спасать сына.

— Я попросила директора вызвать в кабинет учителя, чтобы разобраться. Директор отказалась, сославшись на то, что идет урок и прерывать его нельзя, — говорит собеседница.

Анара не стала дожидаться перемены, она позвонила в полицию и районное управление образования.

— В школу разбираться с учителем приехали два инспектора ПДН и специалист из Министерства образования. Что они там решили — меня сейчас не особо волнует, у меня ребенок находится в таком диком стрессе. Его до сих пор трясет, как и меня саму, — пояснила Анара.

По словам женщины, ее сын ― инвалид. У Руслана тяжелое заболевание, и на днях назначена плановая операция. Из-за эмоционального состояния пациента ее могут отменить.

Мать рассказала, что после инцидента педагог уволился из школы, а в самом учебном заведении начались проверки.

Историей «побоища» в классе занялся региональный Следственный комитет. Сейчас видео, которое сняли дети, изучают специалисты.

— По информации, размещенной в соцсетях, о том, что в одной из школ Азовского района учитель нанес телесные повреждения учащемуся 6-го класса, проводится доследственная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям учителя, а также администрации школы, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

*Имя ребенка изменено.