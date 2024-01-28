Дядя ученицы избил завуча палкой в школе под Новосибирском

ЧП произошло в Чулымской средней школе № 9. В разгар учебного дня 26 января в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча. Он со всей силы бил женщину по спине, голове и коленям. Школьники позвали на помощь охранника, а тот вызвал полицию. Агрессора задержали и доставили в местный участок.
― Там и конфликта то особо не было. Недавно у одной из учениц пропали в школе какие-то вещи. Она пожаловалась родителям дома, а в это время у них выпивал родственник. Вот он и решил устроить самосуд. Скоро учителям придется ходить на работу в касках и бронежилетах, ― рассказала Infopro54 местная жительница, знакомая с ситуацией.
Известно, что пострадавшая завуч совсем недавно вышла с больничного после операции на колено, ходила с тросточкой. Теперь ей снова предстоит обследование и лечение.
Чулымский районный суд избрал меру пресечения для буйного дяди, избрав для него запрет определенных действий.
― Мужчина обвиняется по статье «Хулиганство». Он не только нанес телесные повреждения педагогу, но и повредил школьное имущество, ― рассказали в суде.
Завуч после нападения обратилась за помощью к медикам и теперь она намерена добиваться справедливого наказания для дебошира.
Ранее редакция рассказывала, что учитель уволилась из школы из-за неадекватного третьеклассника, который приходил на уроки с ножом и душил одноклассников.
Фото: freepik.com — stockking
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