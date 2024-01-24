«В тюрьму я не хочу»: третьеклассник пришел с ножом на уроки и заставил уволиться учителя в Новосибирске

История с девятилетним неуправляемым учеником новосибирской школы № 91 до сих пор продолжается. Несколько лет младшеклассник Артем* держит в страхе все учебное заведение, особенно от неадекватного поведения ребенка страдают одноклассники и педагоги.

В декабре мальчик устроил настоящий дебош. Он сломал мебель, порвал учебники и тетради у других детей, вырвал клок волос учителя, поцарапал директора, пытался задушить своего сверстника. Успокоить разбушевавшегося ребенка смогли только бойцы ГБР.

После того, как история получила широкую огласку в СМИ, а родители написали заявления во все инстанции, ситуация развернулась в другую сторону.

― Теперь учителя стали травить наших детей. Они не хотят публичности и каждый раз настаивают на том, чтобы мы молчали и с журналистами не общались. Артем все также продолжает нападать и его поведение нисколько не улучшилось. Недавно он принес в школу нож, а потом снова пытался задушить девочку, ― рассказала Infopro54 мама одного из учеников.

Очередного всплеска агрессии и новых проблем больше не выдержала классная руководительница.

― Он просто заставил ее уволиться. Она сказала, что не готова из-за Артема садиться в тюрьму. Это был очень хороший преподаватель, который знает наших детей, нашел с ними общий язык, с первого класса их учил. После ее ухода ее заменяли другие педагоги, а сегодня вышел новый учитель, ― говорят родители.

Казалось, что мамы и папы уже испробовали все способы разрешения конфликта. Они писали заявления в МВД, к проверке даже подключался Следственный комитет. Но по закону 9-летнего ребенка никак нельзя привлечь к уголовной ответственности. Родители Артема предоставили в ПДН прекрасные характеристики и по факту все свелось к тому, что мальчик хороший. Байкот учеников накануне зимних каникул также оказался бесполезен. Ребята из страха какое-то время не посещали уроки, а потом снова были вынуждены вернуться за парты.

У родителей юного агрессора своя позиция. Мама утверждает, что мальчик защищается от нападок других детей, поэтому ведет себя жестоко. Переводить его в другую школу или на домашнее обучение женщина не хочет.

*Имя ребенка изменено.