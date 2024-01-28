Водитель обвинил сотрудников ГИБДД в краже денег и пива из его машины под Новосибирском

Житель Татарстана был проездом в Новосибирской области за рулем грузовой ГАЗЕЛи. На автодороге в Карасукском районе он не справился с управлением и съехал на обочину. К нему тут же подоспел экипаж ДПС.

Инспекторы заподозрили, что гость региона находится в нетрезвом состоянии и попросили его проехать на медицинское освидетельствование.

― Со слов водителя, сотрудники ГИБДД 12 декабря вымогали у него деньги за не привлечение к административной ответственности. А когда они уехали из салона машины пропали 13 600 рублей и две бутылки пива. О произошедшем житель Татарстана заявил в полицию только сейчас, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

В полиции пояснили, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на штрафстоянку. В отношении пока неустановленных гаишников проводится проверка. Не исключено, что водитель попытался оговорить инспекторов из-за обиды.

Ранее редакция писала, что инспектора ГИБДД подозревают в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетних.