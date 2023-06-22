Рекламодателям

Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

  • 22/06/2023, 19:22
Автор:
Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство
На этом настаивали кредиторы эмитента. Они опасаются, что бизнес компании может быть переведен на третьих лиц.

20 июня прошло первое собрание кредиторов ООО «Дядя Дёнер». В ходе собрания был образован и избран комитет кредиторов эмитента, представителем конкурсных кредиторов выбран юрист ООО «ЮЛКМ». Он будет отстаивать их интересы и подписывать документы от имени кредиторов, являясь по сути главой комитета, пояснили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

— Юрист «ЮЛКМ» представил остальным кредиторам перспективы возможного развития дела и возможного перевода бизнеса должника на третьих лиц, в связи с чем предложил перейти к стадии конкурсного производства. По итогам обсуждения участники единогласно решили обратиться в суд с ходатайством о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом и открытии конкурсного производства, — отметили в «Юнисервис Капитал».

Также кредиторы поддержали смену конкурсного управляющего. В дальнейшем представитель владельцев облигаций планирует продолжать использовать все возможные рычаги воздействия, чтобы добиться возвращения средств инвесторам.

Решение суда о признании «Дяди Денера» банкротом и введении конкурсного производства было принято сегодня, 22 июня, сообщили в «Юнисервис Капитал». На сайте суда подробности решения еще не размещены.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства: хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что кредиторы ищут имущество «Дяди Денера». 

Фото с сайта ООО «Юнисервис Капитал»

379

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : конкурное производство дядя Денер банкротство компании «Юнисервис Капитал»


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты
22/06/23 17:24
В Куйбышеве прощаются с погибшим на СВО выпускником школы-интерната
22/06/23 11:42
Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Иран вышел на второе место по поставке арбузов в Новосибирск

Иран поставил в Новосибирск более 300 тонн арбузов

Лидером традиционно остается Узбекистан.
Читать статью >>
Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

Поводом стало отсутствие проверок зимнего содержания городских дорог. У истицы и ответчиков разное понимание угроз жизни и здоровью граждан от снега и наледи.
Читать статью >>
Надежность соединения в мобильных сетях в Новосибирске составила почти 99%

Надежность соединения в мобильных сетях в Новосибирске составила почти 99%

Замеры проводились в течение десяти дней.
Читать статью >>
Победителем конкурса по созданию мусорного полигона в Раздольном стало Спецавтохозяйство

Победителем конкурса по созданию мусорного полигона в Раздольном стало Спецавтохозяйство

На мусорном рынке Новосибирской области сформировался новый монополист.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер»

Дмитрий Колодаев: За 12 лет работы на рынке я никогда не видел такого количества брошенных поездов

Проблемы с поставками грузов из западной части России на Восток сохраняются, но рынок ожил, в том числе из-за прихода новых иностранных игроков.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Иран поставил в Новосибирск более 300 тонн арбузов

22/06/2023, 19:05

Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

22/06/2023, 18:05

Большой новосибирский планетарий назвали в честь российского космонавта-испытателя Анны Кикиной

22/06/2023, 17:59

Новосибирская транспортная компания погасила долг в 10 млн рублей после ареста грузовиков

22/06/2023, 17:56
Популярное

Стало известно, кому с 1 июля повысят пенсии

22/06/2023, 17:05

Минпросвещения планирует переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

22/06/2023, 12:48

Мошенники взялись за сотрудников компаний, которые собираются отправиться в отпуск

22/06/2023, 11:02
Новости компаний

Сбер откроет аккредитивы для зачисления субсидий по программе газификации

22/06/2023, 15:09

Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июня

22/06/2023, 15:05

Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

21/06/2023, 17:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска