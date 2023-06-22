Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

20 июня прошло первое собрание кредиторов ООО «Дядя Дёнер». В ходе собрания был образован и избран комитет кредиторов эмитента, представителем конкурсных кредиторов выбран юрист ООО «ЮЛКМ». Он будет отстаивать их интересы и подписывать документы от имени кредиторов, являясь по сути главой комитета, пояснили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

— Юрист «ЮЛКМ» представил остальным кредиторам перспективы возможного развития дела и возможного перевода бизнеса должника на третьих лиц, в связи с чем предложил перейти к стадии конкурсного производства. По итогам обсуждения участники единогласно решили обратиться в суд с ходатайством о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом и открытии конкурсного производства, — отметили в «Юнисервис Капитал».

Также кредиторы поддержали смену конкурсного управляющего. В дальнейшем представитель владельцев облигаций планирует продолжать использовать все возможные рычаги воздействия, чтобы добиться возвращения средств инвесторам.

Решение суда о признании «Дяди Денера» банкротом и введении конкурсного производства было принято сегодня, 22 июня, сообщили в «Юнисервис Капитал». На сайте суда подробности решения еще не размещены.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства: хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что кредиторы ищут имущество «Дяди Денера».