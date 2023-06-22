Иран поставил в Новосибирск более 300 тонн арбузов

Основные поставки арбузов в Новосибирск сегодня идут из Узбекистана. На втором месте оказался Ирана. Самые маленький объем поставляется из Тайланда. Об этом сообщили Снежана Сотникова, глава отдела Россельхознадзора по вопросам информационного и аналитического обеспечения деятельности, в ответ на запрос редакции Infopro54.

На данный момент из(288 партий),(16 партий),(18 партий),(11 партий),(2 партии).

Также в Россельхознадзоре рассказали о том, как проводится экспертиза такой продукции.

– Мы как служба в первую очередь смотрим на обнаружение карантинных объектов. Поэтому, когда речь идет об экспертизе, можно говорить о отборе определенных партий, которые могу вызвать подозрения на карантинных вредителей. Что касается арбуза, то он не подвержен карантинным вредителям. Об этом говорит многолетняя практика Россельхознадзора, – отметила Снежана Сотникова, глава отдела Россельхознадзора по вопросам информационного и аналитического обеспечения деятельности.

По ее словам, вредители могут находится в травянистой подстилке на которой перевозят арбузы. Именно поэтому продукция из названых ранее стран должна сопровождаться фитосанитарными сертификатами. Этот сертификат дает подтверждение об отсутствии карантинных вредителей, а само выращивание продукции находится в полномочии служб иностранных государств.

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