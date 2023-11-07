Концерт Алексея Чумакова задержался на 30 минут в Новосибирске из-за медленных зрителей

Алексей Чумаков начал своей концерт в Новосибирске после 30 минутной задержки. Выступление проходило на огромной площадке «Локомотив-Арены» 6 ноября.

Артист и музыканты сообщили зрителям со сцены, что приехали вовремя. Заминка произошла из-за того, что Чумакову с командой сказали, что еще не все зрители заняли свои места в зале. Сам концерт шел около 2,5 часов.

Отметим, что зал был полон. Около 5 тысяч сибиряков пришли послушать песни любимого исполнителя.

Многие люди в соцсетях поделились своими эмоциями после концерта.

― Алексей Чумаков спустя 20 лет в Новосибирске!!!!! Это было феерично!!!! ― Бомбически! ― От души благодарю за творчество, ― написали поклонники.

Ранее редакция сообщала о том, что концерт тиктокера Xolidayboy могут отменить в Новосибирске.