«Ебидоёби» планирует активно открывать проекты по франшизе за границей

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» (основана красноярскими предпринимателями) начала продавать франшизу в странах релокации россиян. Об этом сообщили «Ведомости», со ссылкой на Константина Зимена, основателя холдинга Puzzle Food, в который входит сеть. Компания планирует продвигать франшизу в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане, Израиле, Таиланде, ОАЭ, на Кипре и других странах.

— Инвестиции в один такой запуск составят от 1,5 млн рублей, а окупить их можно менее чем за год, — пояснил Зимен.

Франчайзи смогут запускать собственные проекты и под другими брендами холдинга — это Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер».

Опрошенные «Ведомостями» рестораторы считают, что услуга станет востребованной, поскольку предпринимателей, которые захотят купить франшизу с «московским уровнем сервиса», будет достаточно.

При этом владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов скептически настроен: для запуска франшизы, по его словам, нужен «эксклюзивный продукт», а у сети «из уникального только агрессивного маркетинга».

Сейчас у «Ёбидоёби» 190 точек в России и три в Казахстане. Большинство из них открыты по франшизе.

«Ёбидоёби» — российская компания по доставке блюд японской кухни, основана Константином Зименом и Дмитрием Прадедом в 2016 году. Головной офис компании находится в Красноярске. По состоянию на начало 2021 года в сеть входит 43 города России.

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