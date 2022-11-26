Гендиректора новосибирского застройщика отправили под домашний арест

Прокуратура области поддержала поступившее в суд Центрального района Новосибирска ходатайство о заключении под стражу генерального директора ОАО «АкадемМедСтрой» Александра Корсакова.

По версии следствия, он похитил денежные средства участников долевого строительства жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Бульвар Молодежи, 38. Корсакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд отправил обвиняемого под домашний арест.

По итогам 2018 года компания «АкадемМедСтрой» входила в топ-10 застройщиков региона по квадратным метрам сданного жилья.

Напомомним, на пресс-конференции в начале ноября министр стриотельства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что в 2023 году регион рассчитывает закрыть проблему обманутых дольщиков.

— Сейчас у нас в «проблемниках» — 61 дом. Рассчитываем, что по 50% закроем вопросы в 2022 году. Кроме того, от 12 до 18 домов можно отнести к предпроблемным. Так как они строятся, но очень медленно, — говорил чиновник.

Ранее редакция сообщала о самом крупном обмане дольщиков, которое совершила семья девелоперов из Новосибирска.