«Вкусно — и точка» появится в Белоруссии

«Вкусно — и точка» выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c «КСБ Виктори Рестораны» управляющей 25 ресторанами McDonald’s в стране, а пока до перехода они будут работать под прежним названием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Компания «Вкусно — и точка» завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори Рестораны».

— До момента перехода сеть продолжит работу под брендом «Макдоналдс» на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 миллионов клиентов.

— Подписание договора о франчайзинге — очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь «Вкусно — и точка» будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало! — рассказывает кемеровский предприниматель Александр Говор, владелец сети «Вкусно — и точка», — Мы планируем эффективно взаимодействовать с нашими франчайзи, чтобы расширять бизнес и предоставить еще большему количеству гостей вкусные, качественные и любимые ими продукты по доступным ценам.

В марте корпорация McDonald’s объявила о закрытии всех своих ресторанов в России. Спустя два месяца, 19 мая, компания продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald’s в Сибири. Отмечалось, что после закрытия сделки сеть Говора увеличится на 850 ресторанов.

Ранее редакция сообщала, что франчайзи бренда «Макдоналдс» в Сибири в перспективе планирует открывать точки в спальных жилмассивах.