Единая билетная система на базе карты «Тройка» теперь работает в наземном транспорте Новосибирска

Протестировать новый способ оплаты можно на 15 транспортных средствах, которые следуют по маршруту №227 (до торгового центра «Мега»). В дальнейшем планируется масштабировать пилот на большее количество маршрутов. Оплатить проезд можно как банковской или транспортной картой, так и картой «Тройка», просто приложив к терминалу, который находится у водителя. В регион уже передано 450 карт «Тройка» (в том числе на альтернативных носителях: брелоки, браслеты, жетоны), а до нового года планируется передать еще 3000 карт «Троек» в уникальном дизайне.

«В начале октября мы подписали соглашение с главой Новосибирской области о запуске транспортной системы в регионе и уже сейчас запускаем первый этап пилотного проекта. Сейчас начинается тестирование системы на одном городском маршруте на 15 транспортных средствах. Новосибирская область – яркий пример города-миллионника со всеми видами общественного транспорта: наземный транспорт, метрополитен и ж/д сообщение. По итогам тестирования совместно с руководством региона будет принято решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также подключение метро и железнодорожного сообщения», — Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

В настоящий момент единая билетная система на базе карты «Тройка» уже запущена в 12 регионах: в Москве и Московской области, Туле и Тульской области, Новом Уренгое и Комсомольске-на-Амуре, Ленинградской области, в Ульяновске, Пермском крае, Ростовской области, а также в Республике Карелия. В ближайшее время планируется запуск в Томске и Республике Кабардино-Балкария.