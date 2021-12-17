Итоги 2021 года: второй год в условиях пандемии

Политика. Смена акцентов

В списке самых значимых событий политической жизни региона в уходящем 2021 году аналитик, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов назвал прошедшие выборы в Госдуму, попытку инициировать досрочный отзыв мэра Новосибирска, а также изменение интонации взаимодействия областной и городской власти.

— Если до сих пор у нас была видимость, пусть с оговорками, нерушимого пакта между губернатором, председателем заксобрания и мэром, то в 2021 году стало бросаться в глаза, что представления об эффективности работы у сторон пакта разные и что это соглашение уже не является чем-то незыблемым и бесспорным, — констатировал Кузнецов.

В список ключевых «политических» событий аналитик также включил растущее напряжение вокруг многофункциональной ледовой арены.

Более подробно об этом, а также о том, какие тренды будут актуальны для политической жизни региона в 2022 году, читайте в «Точке зрения» Андрея Кузнецова.

Экономика. Под давлением инфляции

Независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александр Лубенец констатирует, что характерной особенностью 2021 года в экономической сфере стала геополитическая ломка. По его словам, финансовые пузыри, сформированные на базе бесконечного печатанья доллара, несут угрозу дестабилизации всей мировой финансовой системы. И это хорошо прослеживается по валютным резервам.

— Доллар стал терять свои позиции в структуре резервов многих стран при наращивании доли золота. Россия тоже предпринимает шаги в этом направлении. Обозначились процессы сокращения использования американской валюты во внешнеторговых оборотах, в торговле с отдельными странами, определенными видами товаров. Никто не заинтересован в обвале долларовой финансовой системы. Процесс идет и пока носит эволюционный характер, — говорит эксперт. — Что это означает для России? Прежде всего, инфляция у нас носит завозной характер: мы слишком сильно «пристегнулись» к различным международным организациям и сейчас пожинаем плоды этой интеграции. Я много раз, когда общался с иностранными партнерами, благодарил их за введенные против России санкции, говорил, что именно благодаря им мы наконец-то начали заниматься своей страной. Вот если бы нам еще газ и нефть отключили… Тогда вообще все берегитесь: Россия долго запрягает, но когда соберется — тогда мы всех точно сделаем (шутка).

Лубенец также констатировал, что повышение цен вызвало инфляционную волну и привычную реакцию ЦБ: поднять ставки. Соответственно — поднять стоимость кредита, в том числе ипотеки. В результате по итогам года мы получим экономические показатели, далекие от планируемых.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари также констатировал, что инфляция сейчас измеряется очень интересно: ЦБ, который за нее отвечает, говорит, что она небольшая, но бизнес и конкретные граждане чувствуют ее на себе очень сильно.

— Что касается отраслей… Для ритейла год был очень неравномерным. Мне, как жителю региона, очень обидно, что с рынка ушли проекты Александра Манцурова («Сибирский гигант», «Горожанка» и т. д.). В то же время многие бизнесмены, с которыми я общаюсь, говорят, что цены растут и что уже действующие контракты из-за этого выполнять достаточно тяжело, но по новым заказам ситуация складывается вполне удачно. У многих бизнесов растут показатели выручки и прибыльности, и здесь инфляция играет на пользу, постепенно оживляя рынок, — уверен эксперт.

Директор ООО «Агентство ВДА» Ольга Лисиенко добавляет, что год был удачным для многих компаний, которые решились выйти на зарубежные рынки. Впрочем, экспансия выявила и ряд серьезных проблем, актуальных для новосибирского бизнеса.

— Практика показала, что наши компании не готовы к продвижению на новых рынках, а это очень усложняет реализацию проекта и даже может привести к тому, что идея окажется провальной, — констатирует Лисиенко.

Более подробно об этом, а также о том, какие тренды будут актуальны для экономики в 2022 году, читайте в «Точке зрения» Александра Лубенца, Эдуарда Коложвари и Ольги Лисиенко.

Финансы. Интерес к доходности

К ключевым результатам развития отечественного финансового рынка в 2021 году территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте относит тот факт, что на него уже пришли около 17 млн россиян.

— Даже если учесть, что 50% счетов пустые, более 8,5 млн брокерских счетов, открытых на ММВБ и Санкт-Петербургской бирже, — это результат многолетней работы участников рынка. Нам удалось убедить граждан, что финансовые инструменты — это удобный и современный способ сохранения и сбережения средств, — подчеркивает Регина Дзикавичюте.

По ее словам, в 2020-2021 годах многие клиенты, открывшие брокерский счет, получили возможность зарабатывать на том, на чем зарабатывают люди во всем мире. При этом они получили инструмент, из которого можно выйти в любой момент и в нужной им доле, чтобы купить лекарство, оплатить лечение и т. д. Во время пандемии эта тема стала очень актуальна.

В «Абсолют Банке» отметили, что трендом второй половины 2021 года стал рост депозитного портфеля. Заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске Виктория Панькова связывает это с ростом ставки ЦБ.

— Мы быстро реагируем на изменения рынка и неоднократно повышали ставки по всем популярным депозитам вслед за главным индикатором финансового рынка — ключевой ставкой Центробанка. Наш опыт показывает, что именно ставка — основной критерий при выборе депозита. Хотя, разумеется, надежность банка, его репутация на рынке тоже имеют большое значение. Также клиенты ценят возможность дистанционного управления вкладами через мобильное приложение и интернет-банк. В условиях пандемийных ограничений люди предпочитают заботиться о своей безопасности, экономить время и обходиться без лишних поездок, — говорит Панькова.

Сохраняет популярность ипотека. В Новосибирске ипотечники традиционно отдают предпочтение готовым квартирам. Их доля в 2021 году — в пределах 75-85% от общего числа.

— На первичном рынке драйвером остается госпрограмма «Семейная ипотека». После обновления условий 1 июля 2021 года «Семейная ипотека» стала гораздо доступнее — теперь по субсидированной ставке могут взять займ семьи даже с одним ребенком, главное, чтобы он родился после 1 января 2018 года, — уточняет банкир. — После обновления условий летом 2021 года выдачи по госпрограмме «Семейная ипотека» у нас существенно выросли. Это связано не только с общим улучшением условий по этой госпрограмме, но и с тем, что «Абсолют» — один из немногих в регионе принимает маткапитал как часть первоначального взноса и по семейной ипотеке.

Второе полугодие 2021 года охарактеризовалось ростом ставок по ипотеке. Банки повышают их вслед за ключевой ставкой Центробанка.

— Это законы экономики, а не выбора конкретного банка. По стандартным ипотечным программам средняя ставка совсем скоро преодолеет планку в 10% годовых. Эксперты сходятся во мнении, что в первом полугодии 2022 года она вряд ли снизится, — прогнозирует Виктория Панькова.

У сибирского бизнеса в 2021 году вырос интерес к госзакупкам и банковским гарантиям.

Более подробно о ключевых трендах на финансовом и банковском рынке, а также о том, какие тренды будут актуальны в 2022 году, читайте в «Точке зрения» Регины Дзикавичюте и Виктории Паньковой.

Бизнес. Больше проблем

Для бизнеса в целом, если не смотреть в разрезе отраслей, уходящий 2021 год было достаточно сложным. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева отмечает: очень много было споров, связанных со сферой банкротства, уголовки. Характерной особенностью 2021 года для Новосибирской области стали корпоративные конфликты. Тут мы снова прогремели на всю страну. Впрочем, таких дел много и в других регионах России.

— Корпоративные конфликты — это всегда судебные споры и уголовка. Причем для многих компаний пандемия стала лакмусовой бумажкой проверки акционеров. У каких-то предприятий все было плохо, и собственники начинали искать виноватого, другие, наоборот, вошли в эру развития, у них появилось много денег, но собственники не смогли договориться, как их делить, либо они вдруг посчитали свои доли в компании несправедливыми, — констатирует Гребнева.

Ее коллега, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Регина Бакшун добавляет, что резко выросло количество налоговых дел.

— Несмотря на то, что ФНС везде говорит о сокращении количества выездных налоговых проверок, и эту тенденцию действительно можно наблюдать, мы видим рост доначислений. В той же прогрессии. Еще несколько лет назад минимальная сумма доначислений составляла 3-5 млн рублей, средняя — 15-17 млн, крупная — 35 млн. Сегодня, если посмотреть на решения и акты, которые попадают ко мне на стол, минимальная сумма доначислений находится на уровне 15-17 млн рублей, средняя — 35-37 млн, крупная — около 100 млн, — констатирует эксперт.

Трендом 2021 года стал рост дел, связанных с самозанятыми, а также с наследством.

По наблюдению Александра Лубенца, к нему все чаще обращаются за консультациями о продаже бизнеса как в Новосибирске, так и в соседних регионах.

— Частично это объясняется сменой поколений. Основатели компаний умирают, а их наследникам бизнес неинтересен. Либо наследники начинают конфликтовать между собой и не могут прийти к единому мнению по стратегии развития компании. Культуры, традиций наследования бизнеса в нашей стране еще нет, — поясняет финансист.

Более подробно об этом, а также о том, с какими проблемами бизнес столкнулся в 2021 году и какие подводные камни его ждут в 2022-м, читайте в «Точке зрения» Ирины Гребневой, Регины Бакшун и Александра Лубенца.

Недвижимость. Мода или потребность?

Для Новосибирска строительство традиционно является одной из ключевых отраслей.

Максим Федорченко, координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО»), констатирует, что в сегменте капитального строительства в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов год был сложным. Для многих компаний, работающих в этой сфере, счастьем стал тот факт, что они смогли пережить год, учитывая взрывной рост цен на стройматериалы при фиксированной цене контрактов

В сфере жилищного строительства результаты более позитивны. В основном потому, что застройщики научились работать с проектным финансированием. Это дало толчок к росту жилищного строительства и достаточно оптимистичные цифры по объему сдачи объектов.

Григорий Якобсон, руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» отмечает, что за время пандемии на рынке сформировалась любопытная тенденция: сегодня покупка недвижимости сравнима с приобретением сумки из новой коллекции Louis Vuitton, то есть это не необходимость и потребность, а именно мода.

— В Новосибирске в течение всего 2021 года продажи новостроек растут. Несмотря на то, что летом ставка по ипотеке выросла на 1%, а стоимость квадратного метра подорожала за год на 30% — колоссальный скачок. Сегодня квадратный метр в студии в центре Новосибирска стоит 180 тысяч рублей, тогда как в Новой Москве — 245 тысяч, а в Старой — 220 тысяч рублей. Никого не смущает такая разница? — интересуется эксперт. — Этот перекос и привел к появлению на местном рынке федеральных застройщиков. Например, ГК «Эталон» заинтересовалась чрезмерной активностью новосибирского рынка, но при этом зашла на дешевую площадку с дешевым строительством. На мой взгляд, это достаточно странно.

Более подробно об этом, а также о том, с какими проблемами строительная отрасль и рынок недвижимости столкнулись в 2021 году и какие подводные камни его ждут в 2022-м, читайте в «Точке зрения» Максима Федорченко и Григория Якобсона.

Транспорт/логистика. Растущий тренд

По наблюдению президента «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергея Максимова, по итогам 2021 года транспортная отрасль Новосибирской области, скорее всего, покажет небольшой прирост к 2020-му — в районе 2%. Это связано как с пандемийными ограничениями, так и с общей ситуацией в экономике. В финансовом плане проседание было гораздо более серьезным, и возвращаться к показателям 2019 года отрасль будет еще долго.

— Самое серьезное влияние на отрасль в 2021 году, как, впрочем, и в 2020-м, оказывало закрытие границ. Периодически такие решения принимал Китай. На это в 2021 году наложился энергетический кризис. Из-за роста цен на уголь угольщики смогли пролоббировать свои поставки в первоочередном порядке, и РЖД, Минтранс РФ закрывали Наушки, Забайкальск, Гродеково для отправки любых грузов, кроме угольных. В результате в мае 2021 года на контейнерных терминалах у нас скопились около 20-25 контейнерных составов. Их отправку просто не согласовывали, — констатирует Максимов.

Очень острой проблемой, которая тормозит развитие транспортной отрасли, является состояние инфраструктуры. Транссиба, погранпереходы уже просто не могут переварить тот объем перевозок и грузов, которые по ним готов идти. В 90-е годы прошлого века нам говорили, что «мы построили БАМ в никуда». Сегодня он загружен на 95%, Транссиб — на 125%.

На водном транспорте прирост объемов ожидается около 2%, авиационные перевозки рассчетно покажут динамику в районе 5%.

Более подробно об этом, а также о том, с какими проблемами транспорт и логистика столкнулись в 2021 году и какие подводные камни ждут отрасль в 2022-м, читайте в «Точке зрения» Сергея Максимова.

Инновации. Новые возможности

Особенностью экономики Новосибирской области является большой сегмент инновационных компаний и проектов. Директор ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» Александр Николаенко констатирует, что в регионе много интересных проектов, которые своими силами выросли из стадии стартапа. К примеру, «благодаря» ковиду очень сильно поднялись компании, связанные с биотехом.

— Во время пандемии мы столкнулись с тем, что в стране в дефиците была практически вся реагентика, даже емкости для вакцин закупались за рубежом. Новосибирским компаниям удалось оперативно заполнить спрос в этих сферах, выйти на новые для себя ниши и даже уйти далеко вперед в некоторых разработках, — поясняет Николаенко. — Так, «Медико-биологический союз» одним из первых не только в России, но и в мире выпустил тест-систему на коронавирус. Помимо этого, у компании сейчас много других интересных разработок. Сейчас на этом рынке вообще очень много возможностей, так как часть иностранных компаний из-за санкций с него просто ушла.

В целом, по мнению эксперта, сейчас на развитие инноваций в стране очень сильно влияет государство. Именно оно принимает на себя риски запуска проектов на старте. Хотя интерес к инновациям начинают проявлять госкорпорации, крупные компании, которые изучают возможность размещения заказов на решение актуальных для них задач в экосистеме новосибирского Технопарка.

Более подробно о трендах рынка регионального инноваций в 2021 году и о его перспективах в 2022-м читайте в «Точке зрения» Александра Николаенко.

АПК. Главное — не переоценить возможности

Директор по развитию ГК «Горкунов», экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин уверен, что 2021 год для агропромышленного сектора Новосибирской области был очень благоприятным и по погодным условиям, и по конъюнктуре цен на сельскохозяйственную продукцию. По его словам, многие крестьяне этим очень эффективно воспользовались.

— Перерабатывающая отрасль тоже почувствовала себя лучше, потому что мы увидели, как банкротные и предбанкротные предприятия переходили из рук в руки. На них заходили не перекупщики, а новые эффективные собственники, — подчеркивает Пронькин. — Бояться за то, что у нас будут сложности с переработкой, сейчас также не приходится. Даже при нынешнем рекордном урожае на рынке в этом году не было проблем с реализацией продукции.

Более подробно об итогах работы АПК в 2021 году и о том, какие подводные камни ждут отрасль в 2022-м, читайте в «Точке зрения» Василия Пронькина.

Утилизация мусора. Нужна перезагрузка

Отрасль утилизации ТКО в 2021 году стала инициатором многих информповодов и постоянно находилась в поле зрения всех уровней власти, а также СМИ. Директор ГК «Тайгер Сибирь» Кирилл Ритерман считает, что на самом деле ситуация довольно простая. Все упирается в то, готовы ли бенефициары компании (ООО «Экология-Новосибирск» — ГК «ВИС». — Ред.) инвестировать деньги в этот проект или нет.

— На текущий момент необходимо инвестировать минимум 700 млн рублей, чтобы ситуация стабилизировалась и регоператор начал работать нормально. Взять эти деньги из каких-то других источников будет крайне сложно. Договориться с перевозчиками о каких-то рассрочках на текущий момент маловероятно, так как не видно никакой тенденции на оздоровление компании и в целом деятельности регоператора. Насколько я знаю, у правительства Новосибирской области есть «план Б», в ближайшее время состоится встреча с акционерами регоператора — группой «ВИС», которые должны более предметно определить свою позицию в части дальнейшей работы. Скорее всего, после этого будут приниматься некие политические решения о том, как станет функционировать в регионе процесс утилизации ТКО, — не исключает Ритерман.

По его оценке, при любом раскладе коллапса быть не должно, в целом ситуация на рынке утилизации ТКО в Новосибирской области прояснится в течение 2-3 недель.

Более подробно о ситуации на рынке утилизации ТКО читайте в «Точке зрения» Кирилла Ритермана.

Частное образование. Рост спроса

Рынок частного образования в Новосибирской области уже достаточно разнообразен. По словам Олеси Орловой, директора АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ», в регионе работают 26-28 частных образовательных организаций. Речь идет о тех учреждениях, которые реализуют основные образовательные программы.

— В 2019-2021 годах, то есть во время пандемии и экономического кризиса, на рынке частного образования в Новосибирске появился новый тип частных образовательных организаций, в которые инвестировал крупный бизнес. Представители этой категории инвесторов заявили: «Давайте по-серьезному относиться к качеству частного образования». Всего за время пандемии в городе открылись 6 таких школ, в том числе наш «Образовательный центр «РОСТ», — напоминает Олеся Орлова.

По ее словам, количество учеников растет во всех учреждениях общего частного образования города.

Эдуард Коложвари с удивлением констатировал, что итогом 2021 года стала переподписка на криминалистические и на юридические курсы среди детей.

— Думаю, что это следствие популяризации силовой повестки и риторики, которую мы сейчас наблюдаем на государственном уровне, — говорит эксперт.

Он также отмечает рост спроса на образовательные программы со стороны бизнеса и сокращение программ, связанных с переподготовкой госслужащих.

Более подробно о ситуации в частном образовании читайте в «Точке зрения» Олеси Орловой и Эдуарда Коложвари.

Здравоохранение. Влияние ковида

В 2021 году, как, впрочем, и в 2020-м, одной из самых актуальных была тема здравоохранения. Новосибирская область здесь не стала исключением. Впрочем, по сравнению с первым годом пандемии, акценты несколько сместились: вырос интерес к инфраструктуре и программам по восстановлению здоровья. Руководитель комиссии по развитию санаторно-курортной отрасли «Новосибирской ассоциации туристских организаций» (НАТО), директор санатория «Парус Резорт» Юлия Шелепенкова констатирует, что запрет на выезд за границу привел к тому, что люди начали изучать новые локации для отдыха, покупать путевки в региональные санатории — и многие с удивлением узнавали, что на те же деньги, которые они ранее тратил на отдых в Турции, в российском санатории можно не только отдохнуть, но и получить качественное лечение и пройти курсы различных оздоровительных программ.

— Сейчас тенденция такова, что люди начали делить свой отдых на две части. Первая включает в себя традиционный заграничный туризм: море, пляжи, шопинг и т. д. А вторая — программы оздоровления и восстановления здоровья, и здесь новосибирские санатории вне конкуренции, — заявляет Шелепенкова.

На пике популярности в санаториях сегодня реабилитационные программы для восстановления после ковида.

Более подробно о трендах в санаторно-курортной отрасли региона читайте в «Точке зрения» Юлии Шелепенковой.

О перспективах 2022 года для своих отраслей участники круглого стола говорили с разными акцентами. У кого-то пока больше пессимистичных ожиданий, но многие все-таки уверены, что хороших событий на их рынке и в их компании будет больше, чем плохих.