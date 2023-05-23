Мэр Новосибирска выступил в суде по делу своего заместителя Артема Скатова

В судебном заседании по делу вице-мэра Артёма Скатова принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Ивана Рассолова. Напомним, что Артём Скатов проходит подозреваемым по делу о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено летом прошлого года.

— Анатолий Локоть пояснил, что воспринимает уголовное дело в отношении Артема Скатова как давление на мэрию, — цитирует издание адвоката. — При этом указал, что никаких конфликтов у мэрии и застройщиками города нет, поручений Скатову публиковать что-либо в отношении Савельева не давал.

Напомним, что ранее об уголовном деле в отношении Скатова как о политическом давлении заявляли в реготделении КПРФ, возглавляемом Анатолием Локтем. Такое заявление было сделано на пленуме обкома на следующий день, после того, как у вице-мэра прошли следственные действия. В ходе следственных действий чиновник решением суда дважды отстранялся от работы в мэрии.

Ранее редакция сообщала о судебном решении в отношении депутата из Новосибирской области.