Единовременная выплата для желающих заключить контракт с Минобороны РФ выросла в Новосибирской области

По словам руководителя департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Алексея Кириллова, новосибирцы активно заключают контракты на воинскую службу, следуя патриотически чувствам и желанию защищать Родину.

С 1 октября для тех, кто желает служить по контракту региональная выплата вырастет до 600 тысяч рублей. Так, учитывая федеральную составляющую, общая сумма составит один миллион рублей, добавил Алексей Кириллов.

Новосибирские добровольцы также имеют возможность получить полный спектр соцуслуг. Следует отметить, что он распространяется и на членов их семей.

Информация о воинской службе по контракту доступна по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.