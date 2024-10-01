Жители Новосибирска жалуются на движение автобуса №50

Жительница Первомайского района Новосибирска выразила недовольство работой автобуса №50.

По словам женщины, 30 сентября она пришла на остановку «Больница №9» на улице Одоевского, чтобы сесть на этот автобус в 14:56, но он не приехал. Не пришёл и следующий автобус, который должен был отправиться в 15:16.

– Сервис «Яндекс|Транспорт» сообщал, что три «полтинника» всё это время стояли на конечной, пока негодующие пассажиры толпились у павильона, – говорится в сообщении паблика «Моя Первомайка».

Наконец, автобус приехал только в 15:36. На все претензии пассажиров кондуктор ответила, что их автобус идёт по расписанию, но она не знает, где потерялись предыдущие.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта, гонявшего за рулем пассажирского автобуса по встречке, оштрафовали в Новосибирске.