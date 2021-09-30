Рекламодателям

«Ростелеком» в Новосибирске получил награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

  • 30/09/2021, 11:05
В Новосибирской области определили лауреатов XXV конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири» по итогам 2020 года.

Новости компанийТоржественное награждение руководителей предприятий-победителей состоялось 29 сентября в правительстве региона. Новосибирский филиал компании «Ростелеком» получил диплом и сертификат конкурса, подтверждающие официальный статус «Надежный партнер».

В юбилейном соревновании приняли участие организации из 30 отраслей экономики, в том числе из сферы машиностроения, легкой промышленности и стройиндустрии, транспорта, связи, сельскохозяйственного производства. Победителей определяли по нескольким критериям, среди прочего экспертная комиссия оценивала объем производства, положение компании на рынках и динамику развития за несколько лет.

«Очень приятно видеть руководителей предприятий, которые уже неоднократно становились победителями конкурса. Я желаю им и дальше оставаться на том же уровне и быть лидерами в конкурентной борьбе. А тем, кто стал лучшим впервые, желаю удержаться на лидерских позициях, потому что это очень сложно», — сказал на церемонии награждения Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области.

Новосибирский филиал компании в 2020 году одним из первых в стране завершил работы в рамках первого этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Благодаря этому жители 279 населенных пунктов региона с населением от 250 до 500 человек были обеспечены бесплатным доступом в интернет. В прошлом году «Ростелеком» также построил базовые станции сотовой связи в 43 селах и деревнях региона, в которых проживает почти 15 тысяч человек. Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2.

«Прошлый год был непростым для всех предприятий региона, потому что приходилось привыкать к ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции. Но “Ростелекому” удалось сохранить темп работ и даже прирасти по количеству абонентов, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Наши технологии позволяют бизнесу и жителям всей области пользоваться скоростным интернетом, подключать цифровые сервисы и оставаться всегда на связи».

Фото предоставлено пресс-службой компании

379

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : цифровизация телеком Ростелеком бизнес


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

29/09/2021, 15:48

Более 90 медалей и орденов житель Омской области пытался вывезти в Китай

27/09/2021, 17:05

Сибирские таможенники выявили более 147 тысяч единиц контрафактной продукции

27/09/2021, 12:50

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Новации, связанные с искусственным интеллектом, сегодня распространяются по методу сарафанного радио

Все материалы
Лента новостей

Справоросс Аксененко благодарен единороссам за победу на выборах

30/09/2021, 11:55

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

30/09/2021, 11:09

Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

30/09/2021, 09:45

Нового начальника погрануправления ФСБ России назначили в Новосибирской области

29/09/2021, 18:42
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших карт с кешбэком

30/09/2021, 09:30

«Умные» счетчики на страже интересов добросовестных потребителей

30/09/2021, 09:00

Компании МСБ Новосибирской области могут рефинансировать кредиты по ставке от 9% годовых

29/09/2021, 17:58

Предприниматели могут оформить экспресс-кредит на сайте ВТБ

29/09/2021, 17:27

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

Цены на новый урожай поползли вверх

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Политика

Новости Новосибирска

Справоросс Аксененко благодарен единороссам за победу на выборах

В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Тайность голосования или техпрогресс?

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Недвижимость

Новости Новосибирска

ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

Технологии

Новости Новосибирска

OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

Телекоммуникации

Новости компаний

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирской области

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Пандемия ударила по сердцу: новосибирцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

В Новосибирске закрыли еще две газозаправочные станции

При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска