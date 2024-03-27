Единые зарплаты бюджетникам планируют установить российские власти

В РФ могут установить единые базовые ставки по окладам бюджетников, передает газета «Известия».
Ряд парламентариев внесут соответствующий законопроект в Госдуму сегодня, 27 марта. На сегодняшний день зарплаты руководителей и работников разных регионов и должностей значительно разнятся. И, по мнению авторов инициативы, эти люди не должны «сталкиваться с вопросом о том, почему их труд оценивается по-разному».
Чтобы ликвидировать неравенство законодатели предлагают повысить базовую ставку до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 19 942 рубля. Сегодня этот показатель в сфере здравоохранения и образования может колебаться от пяти до 12 тыс. руб.
Ранее редакция сообщала, у кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске.
Фото: ru.freepik.com — jcomp
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