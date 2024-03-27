Водитель фуры спас маму с детьми в Новосибирске

На трассе К-17 между Кочками и Ордынкой на машине автоледи отлетело колесо. Ей пришел на помощь новосибирец — водитель фуры.
— Я ехала с двумя малютками-детьми. Найти причину мне самостоятельно, естественно же, не удалось. Я решила вызвать эвакуатор и дожидалась помощи, — пишет автоледи в сообщении в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
Долго ждать «принца на белом коне» не пришлось. Появился водитель грузовика Михаил, который помог автоледи добраться до СТО. Девушка отметила, что от денег спаситель наотрез отказался.
— Радостно стало на душе, что мир не без добрых людей. Спасибо вам! — написала в конце девушка.
Ранее редакция сообщала о том, что робот помог хирургам спасти пациента в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54 в Вконтакте / Автор — Ангелина Скороход
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru