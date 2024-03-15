Политолог оценил шансы самых реальных кандидатов в мэры Новосибирска

Конкурсная комиссия опубликовала финальный список кандидатов в мэры Новосибирска. Всего на пост градоначальника претендует 21 человек. Как отметил политолог Владимир Леонтьев, рекорд кампании 2014 года не побит. Тогда на пост градоначальника претендовало 32 человека, 17 были зарегистрированы в качестве кандидатов.

— Перед подачей документов губернатор Новосибирской области проводил собеседования с рядом кандидатов. По моей информации, в этом списке были Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов, — отметил эксперт. — На мой взгляд, это наиболее достойные кандидаты.

Напомним, Кудрявцев работал на уровне Госдумы, в Новосибирской области курировал тему цифрового развития. Теленчинов работал в должности замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, в правительстве области курировал работу Минтранса и Минстроя.

— По условиям конкурса, на второй этап 4 апреля должны выйти не менее двух кандидатов. Если выйдут Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов, то это будет наиболее приемлемый для Новосибирска вариант. Можно было бы добавить еще и промышленника, но и эти два кандидата не плохи, — комментирует Владимир Леонтьев. — Считаю, что у них есть возможности для руководства городом. Что-то, безусловно, придется подтянуть, но и у Анатолия Евгеньевича (Локтя —экс-мэр Новосибирск. — Ред.) на старте не было практического опыта управления мегаполисом. У них также есть возможность подучиться. В целом уверен, что именно Кудрявцев и Теленчинов могут на полном серьезе побороться между собой за пост мэра, и я положительно оценивают этот результат подачи документов на конкурс.

Что касается других кандидатов, Леонтьев дипломатично отметил, что шансы есть всегда и у всех, но, по его мнению, у других претендентов они минимальны и их участие в конкурсе скорее формализовано.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Вместе с заявкой, претенденты должны были предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция рассказывала о претендентах на пост мэра Новосибирска.