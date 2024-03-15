Рекламодателям

Политолог оценил шансы самых реальных кандидатов в мэры Новосибирска

  • 15/03/2024, 18:33
Автор:
Политолог оценил шансы самых реальных кандидатов в мэры Новосибирска
Он не исключил, что два этих кандидата выйдут в финал и представят свои программы на сессии горсовета.

Конкурсная комиссия опубликовала финальный список кандидатов в мэры Новосибирска. Всего на пост градоначальника претендует 21 человек. Как отметил политолог Владимир Леонтьев, рекорд кампании 2014 года не побит. Тогда на пост градоначальника претендовало 32 человека, 17 были зарегистрированы в качестве кандидатов.

— Перед подачей документов губернатор Новосибирской области проводил собеседования с рядом кандидатов. По моей информации, в этом списке были Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов, — отметил эксперт. — На мой взгляд, это наиболее достойные кандидаты.

Напомним, Кудрявцев работал на уровне Госдумы, в Новосибирской области курировал тему цифрового развития. Теленчинов работал в должности замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, в правительстве области курировал работу Минтранса и Минстроя.

— По условиям конкурса, на второй этап 4 апреля должны выйти не менее двух кандидатов. Если выйдут Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов, то это будет наиболее приемлемый для Новосибирска вариант. Можно было бы добавить еще и промышленника, но и эти два кандидата не плохи, — комментирует Владимир Леонтьев. — Считаю, что у них есть возможности для руководства городом. Что-то, безусловно, придется подтянуть, но и у Анатолия Евгеньевича (Локтя —экс-мэр Новосибирск. — Ред.) на старте не было практического опыта управления мегаполисом. У них также есть возможность подучиться. В целом уверен, что именно Кудрявцев и Теленчинов могут на полном серьезе побороться между собой за пост мэра, и я положительно оценивают этот результат подачи документов на конкурс.

Что касается других кандидатов, Леонтьев дипломатично отметил, что шансы есть всегда и у всех, но, по его мнению, у других претендентов они минимальны и их участие в конкурсе скорее формализовано.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Вместе с заявкой, претенденты должны были предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция рассказывала о претендентах на пост мэра Новосибирска

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

1 184

Рубрики : Власть Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : кандидаты в мэры выборы мэра Новосибирска


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

Вице-губернатор НСО может принять участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

По информации источников Infopro54, сегодня Максим Кудрявцев принес документы в конкурсную комиссию.
Читать далее >>

Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска

Он стал десятым претендентом на пост градоначальника.
Читать далее >>

Проверки дамб на водоемах перед паводком начались в Новосибирской области

Запасы снега в регионе превышают климатическую норму до 70%.
Читать далее >>

Пост мэра привлекает бизнесменов Новосибирска

Еще два предпринимателя подали документы на конкурс по выборам мэра города.
Читать далее >>

В Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр

В него войдут кампус, термальный комплекс, научный и медицинский кластер.
Читать далее >>

Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска

В списке кандидатов уже 7 человек.
Читать далее >>

Кандидат в мэры Новосибирска Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе

Претендент на должность мэра действует самостоятельно и не входит ни в одну политическую фракцию.
Читать далее >>

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Ключи от квартир новоселы получат в 2026 году.
Читать далее >>

Десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске

По данным Минспорта, с учетом допоборудования стоимость возведения объекта составила около 16 млрд рублей.
Читать далее >>

Светлый — образец комплексного развития

В ближайшие годы в поселке Светлый и его кварталах будут построены новая школа, детские сады и созданы рабочие места.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева: Личная инфляция может отличаться от общерыночной

Это связано с особенностями формирования потребительской корзины у каждого человека.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Политолог оценил шансы самых реальных кандидатов в мэры Новосибирска
15/03/24 18:33
Власть Город Политика
В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Новосибирске
15/03/24 18:20
Власть Город Общество Энергетика&ЖКХ
Проголосовать за объекты благоустройства помогают волонтеры в Новосибирске
15/03/24 18:18
Власть Город Общество
Стас Михайлов выступил на избирательном участке в Омске
15/03/24 17:54
Общество
На пост мэра Новосибирска претендует 21 кандидат
15/03/24 17:53
Власть Город Политика
«Выйду из больницы — засужу»: отравившиеся роллами новосибирцы угрожают службе доставки суши
15/03/24 17:27
Общество Право&Порядок
Кот Митя полностью восстановился после взрыва на Линейной в Новосибирске
15/03/24 16:38
Общество
Снизить ключевую ставку ЦБ потребовали предприниматели Новосибирска
15/03/24 16:29
Банки Бизнес Финансы
Пилотный кластер суперкомпьютерного центра запустят в этом году в Новосибирске
15/03/24 16:05
Наука Технологии
В Новосибирской области 35 школ дождутся капремонта в 2024-2025 годах
15/03/24 16:04
Власть Общество
Ветер до 20 м/с: метели и гололед будут подстерегать в выходные жителей Новосибирска
15/03/24 16:00
Город Общество
Домашних животных заметили на избирательных участках в Новосибирской области
15/03/24 15:35
Общество
А что внутри? Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции
15/03/24 15:35
Власть Общество
48% новосибирцев, выбравших онлайн-бюллетени, проголосовали на выборах президента
15/03/24 15:28
Власть Политика
«Гастроинкубатор» Новосибирска посетили студенты из 35 стран мира
15/03/24 15:12
Бизнес
В такси Новосибирска работают не более 5% иностранцев
15/03/24 15:05
Бизнес Власть Общество Транспорт
Бассейн СКА открыли в Новосибирске
15/03/24 14:55
Общество Спорт
Новосибирские предприятия отправили за границу 353 тонны варенья
15/03/24 14:45
Бизнес ВЭД
ДТП на Бугринском мосту произошло в Новосибирске
15/03/24 14:37
Происшествия
Более 190 советских календариков продают в Новосибирске
15/03/24 14:32
Общество
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Отзыв Центробанком лицензии у Qiwi: что будет с деньгами вкладчиков
14/03/24 18:10
Банк Уралсиб в Новосибирске выступил партнером бизнес-завтраков в Центральной городской библиотеке
14/03/24 10:18
Сбер провел урок бизнеса для студентов НГУ
13/03/24 17:08
Незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям
13/03/24 9:00
Какую карту выбрать для оплаты в маркетлейсах, супермаркетах и за ЖКХ
12/03/24 9:00
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска