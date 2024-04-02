«Пропали часы и пистолет»: бойцов ГБР «Гвардия» подозревают в краже после разборок у кальянной

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту кражи из автомобиля избитых бойцами ГБР мужчин возле кальянной. Пропажу из салона Мерседеса дорогих часов, наушников Apple AirPods, кошелька и травматического пистолета пострадавшие обнаружили уже после потасовки. С заявлением о краже они обратились в полицию.

— Дело о краже возбудили, но прошел уже почти месяц и никаких подвижек со стороны правоохранителей нет. Нас ни разу не вызывали на допрос, и вообще никаких следственных действий со стороны полиции не видно, — пояснил Infopro54 один из пострадавших от дубинок гвардейцев Дмитрий.

Собеседник рассказал, каких усилий стоило ему и его пострадавшим товарищам, чтобы делу с избиением дали ход. Долгое время они не могли добиться возбуждения дела по факту самого избиения. С сильным скрипом, но все же дознаватель завел дело по статье «Превышение полномочий работниками частной охранной организации с применением насилия, либо с использованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие последствия». Выделенные в отдельное производство материалы по краже имущества были переданы в следствие и там застопорилось.

— Оба дела возбудили только после многочисленных жалоб в областную прокуратуру. Возбудили, но снова никаких подвижек нет. Мы собираемся обратиться в суд с жалобой на бездействие правоохранительных органов, — добавил Дмитрий.

Напомним, конфликт между сибиряками и сотрудниками агентства безопасности «Гвардия» произошел 20 января возле кальянной. Дмитрий и трое его друзей приехали забрать домой своих товарищей, у которых произошел конфликт с работниками кальянной — те вызвали ГБР, чтобы помогли избавиться от пьяных посетителей.

Когда конфликт был уже сглажен и вопрос решен, гвардейцы набросились на приехавших новосибирцев и стали их избивать дубинками. Мужчины бросились к Мерседесу и закрыли двери изнутри. Чтобы в салон попал свежий воздух, они были вынуждены открыть люк автомобиля. этим воспользовался один из охранников: засунув в отверстие руку он распылил слезоточивый газ из баллончика. таким образом «выкурив» оппонентов, ГБРовцы продолжили избивать их дубинками и ногами. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, установленных на соседнем с кальянной здании.

— Меня сначала избивали дубинками возле моей машины. Затем, как мешок, перетащили через дорогу, там запинывали, потом оттащили в конец здания и там продолжили. Перетащив к другим, уже лежавшим на земле в наручниках, продолжили наносить удары руками и ногами, прыгали на наших головах, — вспоминает собеседник.

В результате ЧП приятели с многочисленными травмами и гематомами попали в больницу.