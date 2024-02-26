На 52 млн долларов продукции отправили на экспорт аграрии Новосибирской области

В Минсельхозе Новосибирской области наблюдают рост темпов экспорта продукции АПК, произведенной местными аграриями. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал глава ведомства Евгений Лещенко.

Для сравнения, в 2023 году на экспорт из региона было отправлено 1,662 млн тонн сельхозпродукции на 598 млн долларов США. По объему экспорта это на 33% больше, чем в 2022 году.

— Темпы отгрузки зерна за пределы области также остаются высокими. С 1 сентября железнодорожным транспортом вывезено 752 тысячи тонн, из них 690 тысяч тонн на экспорт, — добавил чиновник. — По ценам рынок зерна стабилен. Средняя цена за реализацию пшеницы третьего класса составляет 13642 рубля за тонну без НДС, 4 класса — 11890 рубля за тонну, фуражной пшеницы — 9860 рублей за тонну.

По данным Россельхознадзора, в 2023 году номенклатуру экспортируемых сельскохозяйственных культур составили партии пшеницы (527,8 тысяч тонн, 44%), ячменя (218,6 тысяч тонн, 18%), горох (149,5 тысяч тонн, 12,5%), рапс (104,5 тысяч тонн, 9%), лён (100,5 тысяч тонн, 8,5%). Кроме того, регион экспортировал гречиху, овёс, подсолнечник, бобы соевые, рожь, чечевицу и горчицу. На них пришлось около 91 тысячи тонн или 8% экспорта. Экспорт зерна в 2023 году вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала года Новосибирская область отправила в Китай 144 тонны пухо-перьевого сырья.