Завершены поиски семьи с 9-месячным ребенком в Новосибирске

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил поиски молодой семьи с 9-месячным ребенком в Новосибирске. О пропаже заявила бабушка, у которой проживала молодая сибирячка с дочерью.
― Со второго августа он их было ничего не известно. В последний раз женщину с ребенком видели в Заельцовском районе города, ― рассказали волонтеры.
К мероприятиям оперативно подключились сотрудники МВД. Выяснилось, что у женщины имеется психическое заболевание. Супруги вместе не проживали.
― В результате поисков было установлено местонахождение семьи. Женщина с ребенком уехала в Коченево к биологическому отцу малышки. С ними все в порядке, угрозы для жизни и здоровья нет, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.
После этого инцидента информацию о тревожном состоянии в данной семье передали службам органов профилактики. Возможно, что теперь женщину ограничат в родительских правах.
Источник фото: ПСО «Лиза Алерт».
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