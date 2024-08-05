Завершены поиски семьи с 9-месячным ребенком в Новосибирске

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил поиски молодой семьи с 9-месячным ребенком в Новосибирске. О пропаже заявила бабушка, у которой проживала молодая сибирячка с дочерью.

― Со второго августа он их было ничего не известно. В последний раз женщину с ребенком видели в Заельцовском районе города, ― рассказали волонтеры.

К мероприятиям оперативно подключились сотрудники МВД. Выяснилось, что у женщины имеется психическое заболевание. Супруги вместе не проживали.

― В результате поисков было установлено местонахождение семьи. Женщина с ребенком уехала в Коченево к биологическому отцу малышки. С ними все в порядке, угрозы для жизни и здоровья нет, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

После этого инцидента информацию о тревожном состоянии в данной семье передали службам органов профилактики. Возможно, что теперь женщину ограничат в родительских правах.